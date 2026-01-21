Hoće li Europa zadržati Grenland? Hrvati procijenili: 'S ovom garniturom kvazipolitičara...'

Američki predsjednik Donald Trump održao je govor na gospodarskom forumu u švicarskom Davosu i zatražio da pregovori za kupnju Grenlanda počnu odmah. Pritom je isključio upotrebu sile.

Rekao je da samo traži komad leda i ponovio kako Amerika treba Grenland zbog nacionalne sigurnosti, iako je Danska u više navrata odbacila ideju o prodaji.

Kritizirao je Europu koja kaže ide krivim smjerom i više nije prepoznatljiva, jer uvozi "novu i kaže potpuno nepoznatu" populaciju.

'Mi smo uz NATO, ali nisam siguran...'

U 75 minuta dugom govoru kritizirao je i NATO u koji kaže, SAD daje puno, a prima malo. Trump je u Švicarsku stigao sa zakašnjenjem, jer se njegov avion morao vratiti zbog problema s elektronikom, no ubrzo je krenuo drugim zrakoplovom.

"Vjerojatno nećemo dobiti ništa osim ako ne odlučim upotrijebiti pretjeranu snagu i silu. U tom bismo slučaju, iskreno, bili nezaustavljivi. Ali to neću učiniti. U redu. Sada svi govore - Oh, dobro. To je vjerojatno najvažnija izjava koju sam dao, jer su ljudi mislili da ću upotrijebiti silu.

Sve što Sjedinjene Američke Države zauzvrat traže jest mjesto koje se zove Grenland. Mjesto koje smo već imali, ali smo ga s poštovanjem vratili Danskoj ne tako davno, nakon što smo porazili Nijemce, Japance i Talijane. Možete reći "da" i bit ćemo vam vrlo zahvalni, ili možete reći "ne" i mi ćemo to zapamtiti. Problem s NATO-om je što smo mi tu za NATO 100 posto, a nisam siguran bi li oni bili tu za nas", komentirao je Trump.

'Može li Europa zadržati Grenland?'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Može li Europa zadržati Grenland?" Evo nekih vaših odgovora.

Mladen Đumlijan smatra da ga je već izgubila.

"Sigurno ne jer s ovom garniturom europskih kvazipolitičara i njihovom sluganskom politikom prema SAD-u, male su šanse da se Grenland zadrži", kaže Ivan Raos.

"Ako je Europi stalo do njega, borit će se da ga zadrži. Ako nije, prepustit će ga", kaže Ivana Matas.

"Može, ako iziđe iz NATO-a", kaže Olga Eler.