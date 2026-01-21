Novinarka hrvatskih korijena intervjuirala Trumpa i doznala detalj: 'Upotrijebili smo tajno oružje'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je dao opsežan intervju televizijskoj mreži NewsNation u kojem je između ostalog priznao da je američka vojska tijekom uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura upotrijebila "tajno sonično oružje", prenosi Independent.

Zanimljivo je da je intervju vodila Katie Pavlich (37), novinarka poznata po konzervativnim stavovima koja korijene vuče iz Hrvatske. Predsjednika je u jednom trenutku upitala trebaju li građani Amerike biti zabrinuti zbog moći oružja.

Trump je tada podignuo obrvu i poručio: "Pa, da. To je nešto što ne želim... Nitko drugi to nema, ali mi imamo oružje za koje nitko drugi ne zna".

'Imamo nevjerojatna oružja'

"Rekao bih da vjerojatno nije dobro govoriti o tome, ali imamo neka nevjerojatna oružja. Bio je to nevjerojatan napad", ocijenio je Trump.

Podsjetimo, glasine o upotrebi soničnog oružja pojavile su se još otkako je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt navela da je u napadu na Venezuelu korišten uređaj zbog kojeg su vojnici krvarili iz nosa i povraćali krv.

Tko je Katie Pavlich?

Punim imenom Catherine Merri Pavlich, novinarka, blogerica, podcasterica i autorica rođena je 1988. u Phoenixu u obitelji hrvatskog i njemačkog podrijetla. Novinarstvo je diplomirala na Sveučilištu Arizona 2010., a potom se preselila u Washington, D.C.

Foto: Nancy Kaszerman/zuma Press/profimedia

Postala je urednica portala Townhall.com i Townhall Magazine te suradnica Fox Newsa, gdje je na ljeto 2013. dobila ulogu zamjenske voditeljice emisije "The Five". Kasnije se pojavljivala na platformama poput CNN-a, MSNBC-a, CNBC-a i Fox Businessa, a 2018. je s bivšim glasnogovornikom Bijele kuće Seanom Spicerom vodila podcast "Sve će biti u redu" (Everything's Going to Be All Right). Taj projekt, međutim, nije bio dugog vijeka te je zbog niske gledanosti ukinut nedugo nakon prve epizode.

Foto: Al Drago/getty Images/profimedia

Ostavku na mjesto urednice na Townhallu podnijela je u listopadu prošle godine, a otkaz je dala i na mjesto suradnice Fox Newsa. Sredinom prosinca NewsNation objavio je da će voditi novi politički talk show "Katie Pavlich Tonight" koji će se emitirati u udarnom terminu, u 22.00 sati po istočnom vremenu. Emisija je premijerno prikazana u ponedjeljak, a već idući dan voditeljica je ugostila Trumpa.

Snimke s oružjem

Tijekom svoje karijere Pavlich se znala naći na meti kritika zbog pojedinih komentara. Tako je 2019. godine u emisiji Fox Newsa "Outnumbered" izjavila ja Amerika bila prva država koja je ukinula ropstvo unutar 150 godina i da za to ne dobiva nikakvo priznanje. Međutim, provjeravatelji činjenica tu su izjavu ocijenili netočnom - mnoge države poput Meksika, Čilea i Argentine ropstvo su ukinule ranije i brže nego SAD. "Pogrešno sam se izrazila, htjela sam reći da je SAD jedna od prvih zemalja koja je to napravila unutar 150 godina od svojeg osnutka", kazala je Pavlich tada.

Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Na društvenim mrežama često zna objavljivati snimke i fotografije oružja iz kojeg puca, a jednom prilikom ispričala je da joj je prvu pušku "poklonio" otac i to dok je imala 10 godina. "Kad sam napunila 10 godina, tata mi je 'dao' prvu lovačku pušku, na remenu je bilo izvezeno 'Katie P'. To mi je još uvijek jedan od najdražih poklona svih vremena. 'Dao' mi ju je pod navodnicima, zato što ju je držao zaključanu i na sigurnom dok nije došlo vrijeme za vježbu ili odlazak u lov", prisjetila se Pavlich, prenosi the Won.

Dodala je da je iduće godine uzela tu istu pušku i tijekom istog vikenda ubila prvog jelena i losa. "Kao što svaki lovac zna, bilo je to ponizno i izvanredno iskustvo", dodala je novinarka.

Posjetila Dubrovnik

Pavlich je 2025. godine sudjelovala na Dubrovnik Forumu, a u objavi na društvenoj mreži X kazala je da je bilo zadovoljstvo braniti zapadne vrijednosti.

It was a pleasure to defend Western values at the @DubrovnikForum. The onslaught against free speech in Europe under the guise of “safety” with tyrannical censorship, demonetization, arrests, cancelling election results and much more, does not “protect democracy.” In fact, it’s… pic.twitter.com/0dGlTdKxSr — Katie Pavlich (@KatiePavlich) July 13, 2025

"Napadi na slobodu govora u Europi pod izlikom 'sigurnosti' uz tiransku cenzuru, demonetizaciju, uhićenja, poništavanje izbornih rezultata i još mnogo toga ne štite demokraciju. U stvari, to predstavlja napad na našu Republiku, demokracije i predstavlja opasan gubitak vrijednosti koje čine Zapad superiornim za čovječanstvo. To ozbiljno šteti odnosima SAD-a i Europske unije", napisala je Pavlich i zahvalila premijeru Andreju Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu na pozivu.

Upravo je u toj objavi navela da su njezini prabaka i pradjed početkom prošlog stoljeća upravo iz Dubrovnika emigrirali u Ameriku: "Odrastali su u zasebnim selima samo nekoliko milja južno od povijesnog grada, a iz Dubrovnika su krenuli za Ellis Island početkom 1900-tih. U Americi su se upoznali i započeli novi život radeći u rudarstvu".

"Odlučni postati ponosni građani, podigli su djecu, a sva su stekla fakultetske diplome. John i Kate vjerojatno nisu zamišljali da ću se ja 2025. godine vratiti i govoriti o ovim važnim temama. Ili možda jesu", dodala je novinarka u objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika obećanja i još veća očekivanja: Što je ostalo od velikih najava Donalda Trumpa?