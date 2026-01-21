Trumpova prijetnja odzvanja svijetom: 'Izbrisat ćemo ih s lica Zemlje ako to naprave'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u intervjuu za NewsNation upozorio Iran da će Sjedinjene Države snažno odgovoriti ako Teheran na njega pokuša izvesti atentat, prenosi novinska agencija Anadolu.

"Ne bi to smjeli učiniti, ali dao sam obavijest. Ako se ikad nešto dogodi, raznijet ćemo cijelu... cijela zemlja bit će raznesena", poručio je Trump na pitanje o prijetnjama iranskog režima.

"Imam vrlo čvrste upute - ako se išta dogodi, izbrisat će ih s lica Zemlje", zaključio je američki predsjednik.

Prosvjedi u Iranu

Podsjetimo, masovni prosvjedi izbili su krajem prosinca diljem Irana, čiji dužnosnici optužuju SAD i Izrael da stoje iza "naoružanih izgrednika", dok je Trump više puta zaprijetio da će "snažno udariti" ako vlasti budu ubijale prosvjednike. Ipak, kasnije je pohvalio Teheran zbog navodnog otkazivanja stotina planiranih egzekucija.

Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) u ponedjeljak je objavila da je ubijeno najmanje 4.029 ljudi, dok ih je više od 5.800 ozlijeđeno.

