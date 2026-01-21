FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAPLIJENILI TANKER /

Amerikanci objavili snimku operacije: Prkosio je blokadi, a onda se našao na meti

Amerikanci objavili snimku operacije: Prkosio je blokadi, a onda se našao na meti
×
Foto: U.s. Southern Command/x, Screenshot

Zapljena je posljednja u nizu sličnih akcija posljednjih tjedana nakon što je Trump najavio 'potpunu i sveobuhvatnu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera'

21.1.2026.
7:48
Hina
U.s. Southern Command/x, Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američke su snage ponovno preuzele kontrolu nad jednim naftnim tankerom u Karipskom moru, priopćila je u utorak vojska.

Motorni brod Sagitta prkosio je blokadi koju je predsjednik Donald Trump uveo sankcioniranim tankerima, objavio je Američki južni zapovjedni stožer (SOUTHCOM) na platformi X.

SAD je odlučan "osigurati da jedina nafta koja napušta Venezuelu bude ona koja je koordinirana na ispravan i zakonit način", naveo je SOUTHCOM, dodajući da je operacija provedena "bez incidenata".

Blokada tankera

Zapljena je posljednja u nizu sličnih akcija posljednjih tjedana nakon što je Trump najavio "potpunu i sveobuhvatnu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera" koji putuju prema Venezueli i iz nje. On optužuje tu južnoameričku državu za krađu nafte, zemlje i druge imovine od SAD-a te je poručio da se ta imovina mora vratiti.

Američke snage znatno su povećale svoju prisutnost u Karipskom moru. Posljednjih mjeseci u regiju su raspoređeni dodatni borbeni zrakoplovi i najveći svjetski nosač aviona USS Gerald R. Ford.

Američke su snage, tijekom vojne operacije u Caracasu 3. siječnja, zbacile i privele autoritarnog vođu Venezuele Nicolasa Madura te ga prebacile u SAD. Protiv njega je u New Yorku podignuta optužnica za kaznena djela povezana s drogom.

Trump je jasno dao do znanja da SAD namjerava preuzeti kontrolu nad trgovinom venezuelanske nafte kao sredstvom pritiska na vladu u Caracasu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump omogučio bogatima da budu još bogatiji, nikad više milijardera na svijetu

TankerSadVideoDonald Trump
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAPLIJENILI TANKER /
Amerikanci objavili snimku operacije: Prkosio je blokadi, a onda se našao na meti