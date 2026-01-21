Šibenik dobiva 'leteći pogled': Žičara spaja tvrđave, gužve nestaju

Godinama se u Šibeniku govori o žičari koja bi spajala obnovljene šibenske tvrđave, turistima služila za razgledavanje grada, građanima da se prebace iz jednog kvarta u drugi, a grad rasteretila od prometnih gužvi. Idejni projekt je napravljen, a pješačkoj mobilnosti će i prije žičare poslužiti pokretne stepenice "skrivene" u gradskim bedemima.

Šibenik je prvi hrvatski grad kojemu bi žičara trebala spajati povijesne tvrđave, ali i dijelove grada, onako kako je Zagreb povezan sa Sljemenom, a Dubrovnik sa Srđem.

"Sve što se gradi za Šibenik je dobro i bit će dobro i za nas i za naše buduće generacije", smatra Šibenčanka Mari, a Splićanin Branko drži to pametnom idejom: "Tehnički može, zašto ne bi moglo? Super! U Dubrovniku ja odem na Srđ, a tamo je kratka, pa funkcionira. Na Srđu uvijek puno".

Smanjenje gužvi

"Super ideja i za građane Šibenika i za turiste. To bi uljepšalo grad, a i smanjilo bi gužve", zaključuje i Dalibor iz Šibenika.

Iza Tvrđave sv. Ivana planira se i veliko parkiralište za autobuse, pa bi turisti uz pomoć žičare i elevatora, ali pješke i bez puno napora u jednom "điru" razgledali tvrđave, katedralu i staru gradsku jezgru.

Stari vatrogasni dom u Šibeniku uskoro seli na područje Mandaline, odnosno u bivšu Vojarnu knezova Bribirskih gdje će za 6 mjeseci započeti izgradnja novog doma. Tada će se stari dom rušiti i na njegovom mjestu graditi nova javna garaža čiji bi krov bi bio platforma za buduću žičaru.

Nova ruta

Za početak bi to bila ruta duljine oko 300 metara koja bi iznad grada spajala tvrđave Sv. Mihovila i Sv. Ivana, ali i obližnju Tvrđavu Barone do koje vodi pješačka staza od nekoliko stotina metara.

"Moramo izmijeniti dva prostorna plana. Jednog smo već izmijenili, sada ostaje izmjena Generalnog urbanističkog plana Šibenika. Nakon toga idemo na lokacijsku dozvolu. Vjerujem da će to potrajati jer je žičara ipak jedan sustav koji će zahtijevati nit različitih tipova dozvola, pa čak i studija tipa vjetra i slično", kaže Danijel Mileta (HDZ), zamjenik gradonačelnika Šibenika.

Okvirno bi žičara mogla stajati oko šest milijuna eura. Nešto ranije bi mogao biti gotov eskalator kroz revitalizirani dvostruki bedem, nekadašnji "Put spasa", od rive u Docu do Tvrđave Sv. Mihovila čija se realizacija procjenjuje na oko tri milijuna eura.

"Mi smo u fazi da imamo lokacijsku dozvolu, imamo isporučeni glavni projekt i trenutno otkupljujemo dvije parcele koje su privatne. Očekujem kroz ovu godinu da imamo građevinsku dozvolu i izvedbeni projekt i nakon toga ćemo tražiti financijska sredstva", kaže Mileta koji bi bio zadovoljan da se sve "papirnato" odradi kroz iduće tri godine, a onda krene u izgradnju.

Ono što je nekada zvučalo futuristički sada je, poručuju Šibenčani, na korak do realizacije.