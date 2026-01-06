FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAGREBAČKO ZIMOVANJE /

Nevjerojatno pred Žičarom! Pogledajte koliki je red: Svi žele na Sljeme, a snijega k'o u priči

Nevjerojatno pred Žičarom! Pogledajte koliki je red: Svi žele na Sljeme, a snijega k'o u priči
×
Foto: Net.hr

Na vrhu Medvednice ima oko 30 centimetara snijega - dovoljno za sve zimske radosti

6.1.2026.
12:38
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ako ste jutros pomislili da ste se probudili u Tirolu – niste. Samo ste u Hrvatskoj, na neradni dan, a vani je zapadao snijeg u velikom dijelu zemlje. 

Uz blagdan Sveta tri kralja i neradni dan - treba li veće pozivnice za zimske radosti od ove?

Na Sljemenu je palo 30-ak centimetara "friškog" snijega, a red pred žičarom izgleda kao da dijele besplatne apartmane u Kitzbühelu.

Ako je suditi po "zmijolikom" redu ljubitelja Sljemena i zimskih radosti, danas se na vrh Medvednice ne ide - danas se hodočasti. 

Gledajući scenu ispred žičare, gotovo se možemo okladiti da će pasti barem tri poznanstva, jedno novo prijateljstvo - možda i simpatija?

Ali da ne bajamo - mnogi su iskoristili ovaj dan da provedu na svježem zraku, vožnja do vrha besplatna je za sve Zagrepčane, dovoljan poguranac da vožnja postane kao nacionalni sport.

U razgovoru s jednom Zagrepčankom ipak doznajemo: "Ma ne se brinuti, i prošli vikend je bilo slično, ali nevjerojatno je kako se 'zmijica' brzo kreće. Sad pa sad si u kabini koja 'juri' prema vrhu."

Nevjerojatno pred Žičarom! Pogledajte koliki je red: Svi žele na Sljeme, a snijega k'o u priči
Foto: Net.hr

Isplati se, jer slike s vrha su idilične, temperatura steže na -4, ali gore itekako ima i kuhanog vina i toplog čaja, a i gastronomija provjereno nudi i kobase i gulaš, zagrebački i štrudle. 

Nevjerojatno pred Žičarom! Pogledajte koliki je red: Svi žele na Sljeme, a snijega k'o u priči
Foto: Net.hr

 

POGLEDAJTE VIDEO Snijega kao u priči, a sezona skijanja ni blizu nije počela: Što se dogodilo Sljemenu?

SljemeSnijegZicaražičara Na Sljemenu
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAGREBAČKO ZIMOVANJE /
Nevjerojatno pred Žičarom! Pogledajte koliki je red: Svi žele na Sljeme, a snijega k'o u priči