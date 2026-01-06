Nevjerojatno pred Žičarom! Pogledajte koliki je red: Svi žele na Sljeme, a snijega k'o u priči

Ako ste jutros pomislili da ste se probudili u Tirolu – niste. Samo ste u Hrvatskoj, na neradni dan, a vani je zapadao snijeg u velikom dijelu zemlje.

Uz blagdan Sveta tri kralja i neradni dan - treba li veće pozivnice za zimske radosti od ove?

Na Sljemenu je palo 30-ak centimetara "friškog" snijega, a red pred žičarom izgleda kao da dijele besplatne apartmane u Kitzbühelu.

Ako je suditi po "zmijolikom" redu ljubitelja Sljemena i zimskih radosti, danas se na vrh Medvednice ne ide - danas se hodočasti.

Gledajući scenu ispred žičare, gotovo se možemo okladiti da će pasti barem tri poznanstva, jedno novo prijateljstvo - možda i simpatija?

Ali da ne bajamo - mnogi su iskoristili ovaj dan da provedu na svježem zraku, vožnja do vrha besplatna je za sve Zagrepčane, dovoljan poguranac da vožnja postane kao nacionalni sport.

U razgovoru s jednom Zagrepčankom ipak doznajemo: "Ma ne se brinuti, i prošli vikend je bilo slično, ali nevjerojatno je kako se 'zmijica' brzo kreće. Sad pa sad si u kabini koja 'juri' prema vrhu."

Foto: Net.hr

Isplati se, jer slike s vrha su idilične, temperatura steže na -4, ali gore itekako ima i kuhanog vina i toplog čaja, a i gastronomija provjereno nudi i kobase i gulaš, zagrebački i štrudle.

Foto: Net.hr

