GPS NA ODMORU... /

Drama u noći: Upalio navigaciju, završio na nemogućem mjestu! Morao je zvati pomoć

Foto: Dvd Kravarsko Facebook

Nesretni vozač zapao je u nevolju malo prije ponoći

6.1.2026.
12:05
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dvd Kravarsko Facebook
Nesretni vozač navodno je pratio uputstva navigacije pa završio na makadamu u šumi. Upao je u grabu i nije imao druge nego da zazove pomoć.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Kravarsko objavilo je fotografije noćne intervencije te su naveli detalje svoje akcije.

Foto: Dvd Kravarsko Facebook

Dojavu su zaprimili u ponedjeljak, 5. siječnja, u 23.15 sati. Radilo se o taksistu u nevolji kojeg je navigacija "poslala" u šumu gdje je ostao ukopan u grabi.

U pomoć su krenula tri vatrogasca s jednim vozilom te su izvukli automobil i taksistu iz grabe.

Foto: Dvd Kravarsko Facebook

"Auto smo izvukli i okrenuli u pravom smjeru te smo taxi vozaču rekli da nas prati do glavne ceste i uputili smo ga dalje glavnom cestom prema Velikoj Gorici", napisali u objavi iz DVD-a Kravarsko.

TaksiDvdKravarskoAkcija
Drama u noći: Upalio navigaciju, završio na nemogućem mjestu! Morao je zvati pomoć