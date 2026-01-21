Policija brutalno izbacila studente s fakulteta u Novom Sadu! 'Udarali su nas šakama'

UŽAS U SRBIJI /

Nakon što je profesorici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jeleni Kleut u srijedu uručeno rješenje o otkazu, studenti su pozvali na prosvjed ispred zgrade fakulteta. Prosvjed je prerastao u blokadu ove ustanove, javlja Nova rs.

Jake policijske snage Interventne i Žandarmerije su ispred fakulteta u punoj opremi za razbijanje demonstracija. Postavljen je kordon ispred fakulteta koji potiskuje građane koji su izbačeni s fakulteta.

RTL Danas doznaje kako su studenti pozvali na blokadu Filozofskog fakulteta u 14 sati nakon čega je dekan pozvao policiju u "deblokadu". "Došle su jake policijske snage od interventne policije, žandarmerije i specijalnog voda žandarmerije, a primjećen je jedan pripadnik policije sa puškom za suzavac", kazao je izvor za RTL Danas.

'Udarali su nas šakama'

"Mi smo se okupili, došli su pripadnici policije, preko megafona su nas obavijestili da trebamo napustiti prostorije Filozofskog fakulteta. Potom je ušao kordon Interventne policije i krenuli su izbacivati ljude", rekao je za N1 Srbija student Luka.

Kako je rekao, bilo je "guranja i udaraca".

"Kad smo izlazili, video sam djevojke kako plaču, bilo je dosta strašno. Mene je masa pogurala kako su krenuli da nas potiskuju, ali gurali su, udarali su, bilo je žestoko na onom drugom ulazu, lijevom. Udarali su štitovima, šakama, nisam siguran za pendreke, ali šakama sigurno", naglasio je.

Pogledajte snimke s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu