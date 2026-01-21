Ravnateljica Karlovačke bolnice u problemu: 'Devetero liječnika ju je prijavilo za zlostavljanje'

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) pozdravila je u srijedu pokretanje disciplinskog postupka protiv ravnateljice karlovačke Opće bolnice Ivane Kovačić zbog neetičnog i nekolegijalnog ponašanja, za koje su je optužili liječnici i kolege iz te bolnice.

Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore za medicinsku etiku i deontologiju donijelo je pozitivno mišljenje o zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka u dva slučaja protiv Kovačić.

Zahtjev su podnijeli liječnici specijalisti koji rade u bolnici, optuživši ravnateljicu za neetično i nekolegijalno ponašanje.

Povjerenstvo HLK-a je zaključilo da postoji osnovana sumnja da je ravnateljica Karlovačke bolnice povrijedila Kodeks medicinske etike i deontologije, odnosno članke koji obvezuju liječnike na čuvanje ugleda i dostojanstva liječništva kao i na častan i kolegijalan odnos prema drugim liječnicima.

Problemi u bolnici

Disciplinski postupak provodi Časni sud Komore, a HUBOL smatra da je pokretanje postupka važno kako bi se zaštitilo dostojanstvo liječništva, ali i utvrdila profesionalna i etička odgovornost ravnateljice.

"Upravo je slučaj mobinga i prisile prema liječnicima tijekom 2025. godine razotkrio ozbiljne probleme u upravljanju Općom bolnicom Karlovac. Tek nakon što je HUBOL u srpnju prošle godine u javnosti ukazao na problem i zatražio izvanredni nadzor Zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, Upravno vijeće bolnice je riješilo probleme povrede radnog prava prouzročene odlukama ravnateljice Kovačić", navode iz Udruge.

HUBOL smatra da situacija u upravljanju Karlovačkom bolnicom nije dobra. Tvrde da je u posljednje dvije godine bolnicu napustilo više od 20 specijalista, a odlasci iz bolnice se nastavljaju i dalje. "Devetero liječnika, zbog zlostavljanja na radnom mjestu, prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika. Četvero liječnika zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije prijavilo ju je Časnom sudu Komore, a dvoje je radi mobinga bilo prisiljeno potražiti sudsku zaštitu. Izostanak povjerenja, degradacija liječničke profesije i narušeni međuljudski odnosi ozbiljno štete kvaliteti zdravstvene zaštite", ističu u priopćenju.

