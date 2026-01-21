Trgovinski sporazum EU-a i SAD-a na čekanju do prestanka prijetnji Grenlandu

Bernd Lange, predsjednik parlamentarnog Odbora za međunarodnu trgovinu i stalni izvjestitelj za SAD, dao je izjavu o statusu trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a. Nakon sastanka izvjestitelja u sjeni, odnosno predstavnika klubova zastupnika Odbora, Bernd Lange (S&D, Njemačka) je istaknuo:

"Europski parlament naporno radi na utvrđivanju svojeg stajališta o dva zakonodavna nacrta vezana uz prijedloge iz Turnberryja kako bi mogao započeti pregovore s Vijećem i provesti obveze EU-a u okviru dogovora između EU-a i SAD-a", stoji u priopćenju iz Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj.

Sporazumom iz Turnberryja suspendirale bi se carine na svu industrijsku robu iz SAD-a te uspostavio sustav carinskih kvota za velik broj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda američkog podrijetla. Međutim, Sjedinjene Države, ugrožavajući teritorijalnu cjelovitost i suverenitet EU države članice te koristeći carine kao instrument prisile, potkopavaju stabilnost i predvidljivost trgovinskih odnosa između EU-a i SAD-a.

'Nemamo alternativu'

Izvjestitelji u sjeni Odbora za međunarodnu trgovinu danas su ponovili nepokolebljivu predanost Europskog parlamenta suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Danske i Grenlanda. S obzirom na stalne i rastuće prijetnje, uključujući carine, Grenlandu i Danskoj te njihovim europskim saveznicima, nemamo alternativu te moramo obustaviti rad na dva zakonodavna prijedloga iz Turnberryja dok se SAD ne odluči ponovno krenuti putem suradnje, a ne sukoba, te prije nego što se poduzmu daljnji koraci.”

Predsjednik Odbora Bernd Lange održat će konferencija za medije na ovu temu u srijedu 21. siječnja u 16 sati u dvorani Daphne Caruana Galizia u Strasbourgu. Konferencija će se prenositi na internetskim stranicama Europskog parlamenta, a mediji se mogu uključiti i putem Interactia.

Podsjetimo, u srpnju 2025. EU i SAD postigli su politički dogovor o carinskim i trgovinskim pitanjima (Sporazum iz Turnberryja) koji je detaljno opisan u zajedničkoj izjavi u kolovozu 2025. kada je najavljen okvirni sporazum između EU-a i SAD-a. Komisija je zatim objavila dva zakonodavna prijedloga usmjerena na provedbu određenih carinskih aspekata Okvirnog sporazuma između EU-a i SAD-a.

Odbor za međunarodnu trgovinu odgovoran je za oblikovanje tih zakona u Parlamentu i za vođenje pregovora s vladama EU-a o konačnom obliku carina na robu uvezenu iz SAD-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika obećanja i još veća očekivanja: Što je ostalo od velikih najava Donalda Trumpa?