EU vadi asa iz rukava! Stiže odgovor na Trumpove prijetnje

Europski parlament će suspendirati odobrenje trgovinskog sporazuma između EU i SAD-a, dogovorenog u srpnju, tvrdi BBC pozivajući se na izvore bliske parlamentarnom odboru za međunarodnu trgovinu.

Očekuje se da će suspenzija biti objavljena u srijedu poslijepodne u Strasbourgu. Sporazum između predsjednika Donalda Trumpa i Ursule von der Leyen postignut je u srpnju na Trumpovom golf terenu u Škotskoj.

Snizio je američke tarife na sav uvoz iz EU na 15 posto, što se u to vrijeme smatralo dobrim dogovorom s obzirom na to da je Trump prijetio uvoznim porezima od 30 posto.

Sporazum bez odobrenja

Međutim, sporazum treba odobrenje Europskog parlamenta, ali odbor za međunarodnu trgovinu još ga nije završio s ispitivanjem. U subotu, nekoliko sati nakon Trumpove prijetnje američkim tarifama zbog Grenlanda, utjecajni njemački zastupnik u Europskom parlamentu Manfred Weber rekao je da "odobrenje u ovoj fazi nije moguće".

Dok se sporazum finalizirao, EU je suspendirala svoje odmazdne tarife na robu vrijednu 93 milijarde eura koju kupuje od SAD-a.

Ta suspenzija završava 6. veljače i bez produljenja ili parlamentarnog odobrenja sporazuma, tarife EU-a na američku robu stupit će na snagu 7. veljače.

