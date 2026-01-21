Prošlo je 33 godine: Bivši zapovjednik otkrio kako se pripremala munjevita akcija

VRO MASLENICA /

Mimohodom zastava ratnih postrojbi i svečanim koračnicama zadarskim ulicama obilježena je 33. obljetnica Vojno redarstvene operacije Maslenica, kojom je oslobođen dobar dio zadarskog zaleđa, ali i nakon gotovo dvije i pol godine okupacije konačno spojeni hrvatski sjever i jug.

U akciji koja je imala veliku stratešku, ali i psihološku važnost i prva je od velikih oslobodilačkih akcija u Domovinskom ratu, sudjelovalo je oko 10 tisuća pripadnika Hrvatske vojske i Specijalne policije.

"Hrvatska je tada jasno pokazala svoju snagu. Pokazala je odlučnost u donošenju odluka, ali i snagu i jedinstvo hrvatske vojske i policije", kazao je ministar branitelja Tomo Medved. Ministar policije istaknuo je pred novinarima značajnu ulogu hrvatskih policajaca u akciji 'Maslenica'.

"Kad uzmete da je u ovoj akciji sudjelovalo što u aktivnom, što u pričuvnom sastavu, skoro 1500 policajaca, onda vam je jasno koja je to snaga. Osim toga specijalci su bili i upućivani na obne zadaće koje su značile brze prodore i udare te iznenađenja neprijatelje, i u tome su uspjeli", kazao je Davor Božinović.

Akcija kodnog imena 'Gusar'

Cilj akcije Maslenica bio je odbaciti neprijatelja od grada Zadra, kazao je za RTL Danas jedan od tadašnjih zapovjednika, pukovnik Marko Čulina.

"U napadu je bilo potrebno osloboditi sjevernu stranu novskog ždrila, da se ponovno uspostavi promet između južnog i sjevernog dijela Hrvatske. Također, bilo je potrebno osloboditi aerodrom Zemunik i da otpočne obuka naših mladih hrvatskih pilota", kazao je Čulina.

Nekadašnji zapovjednik kaže kako je oslobođen cijeli niz spaljenih i uništenih sela na radost 22 tisuće prognanika u Zadru. "Akciju smo pripremali neka tri tjedna u strogoj tajnosti, od Nove godine do 21. siječnja. Bila su tajna izviđanja, poznavali smo raspored neprijateljskih snaga. Akcija je bila pripremana sa što manjim brojem snaga kako bi smo bili manje primjetni.

Akcija je izvedena iz pokreta, što znači da postrojbe nisu bile sa svom tehnikom i naoružanjem na terenu nego tijekom noći sa 20.-og na 21. siječnja smo morali doći na početne položaje i u 6 sati ujutro otpočeti akciju", kazao je Čulina. Više doznajte u javljanju Nikoline Radić.