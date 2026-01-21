Od rive do tvrđava: Šibenik planira žičaru i panoramski 'đir' gradom

IZ FUTURIZMA U REALIZAM /

Godinama se u Šibeniku govori o žičari koja bi spajala obnovljene šibenske tvrđave, turistima služila za razgledavanje grada, građanima da se prebace iz jednog kvarta u drugi, a grad rasteretila od prometnih gužvi. Idejni projekt je napravljen, a pješačkoj mobilnosti će i prije žičare poslužiti pokretne stepenice "skrivene" u gradskim bedemima.

Šibenik je prvi hrvatski grad kojemu bi žičara trebala spajati povijesne tvrđave, ali i dijelove grada, onako kako je Zagreb povezan sa Sljemenom, a Dubrovnik sa Srđem.

Iza Tvrđave sv. Ivana planira se i veliko parkiralište za autobuse, pa bi turisti uz pomoć žičare i elevatora, ali pješke i bez puno napora u jednom "điru" razgledali tvrđave, katedralu i staru gradsku jezgru.

Ono što je nekada zvučalo futuristički sada je, poručuju Šibenčani, na korak do realizacije. Više o planovima za šibensku infrastrukturu, saznajte u prilogu Nikoline Radić.