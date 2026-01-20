Sjećate se izgladnjelih pasa iz šibenskog azila? Evo što je sve inspekcija otkrila

OTKRIO INSPEKTORAT /

Državni inspektorat za RTL je potvrdio da su u skloništu za životinje "AS EKO" u Šibeniku utvrđene brojne nepravilnosti.

Uz ostalo utvrđeno je da svim psima nije osigurana zdravstvena zaštita, što je kršenje Zakona o zaštiti životinja. Također, zaprimljeno je više pasa nego što je kapacitet skloništa, ne poštuju se bio-sigurnosne mjere i nisu zadovoljavajući standardni operativni postupci u cilju osiguranja zdravlja i dobrobiti životinja.

Tvrtki koja za Grad Šibenik zbrinjava napuštene životinje bit će sveukupno izrečene kazne od 10 do 16 tisuća eura, a više tisuća eura i odgovornoj osobi u tvrtki. Iz Grada Šibenika su naložili postavljanje dodatnih kućica za pse, zamjenu pijeska, razdvajanje životinja koje ne mogu biti skupa i bolju veterinarsku skrb. U ponovljenom nadzoru zaključili su da je većina toga popravljena.