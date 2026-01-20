Velike promjene u robnoj kući Nama: Od ožujka nas ondje očekuje svjetski modni brend?

'FALIT ĆE MI' /

Bez obzira jeste li trebali zavjese, igračku za djecu ili kozmetiku: po to ste u neka davna vremena išli: u robnu kuću Nama. A pitanje je što će se u budućnosti prodavati u velebnom zdanju na glavnom zagrebačkom trgu. Vrijedna nekretnina ide u ruke privatnog vlasnika, a spominje se da bi se tamo mogla otvoriti trgovina jednog svima poznatog svjetskog brenda odjeće. Više pogledajte u prilogu Borka Brunovića.