FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'FALIT ĆE MI' /

Velike promjene u robnoj kući Nama: Od ožujka nas ondje očekuje svjetski modni brend?

Bez obzira jeste li trebali zavjese, igračku za djecu ili kozmetiku: po to ste u neka davna vremena išli: u robnu kuću Nama. A pitanje je što će se u budućnosti prodavati u velebnom zdanju na glavnom zagrebačkom trgu. Vrijedna nekretnina ide u ruke privatnog vlasnika, a spominje se da bi se tamo mogla otvoriti trgovina jednog svima poznatog svjetskog brenda odjeće. Više pogledajte u prilogu Borka Brunovića.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
5:57
RTL Direkt
NamaRobna KucaZagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx