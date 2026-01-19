FREEMAIL
'NIJE TO PANAMA' /

Pitali smo vas što mislite o Trumpovom preuzimanju Grenlanda, odgovori su izazvali raspravu!

Europa traži način kako odgovoriti Donaldu Trumpu i njegovim pretenzijama na Grenland. Iz Europske komisije s podnevne konferencije za medije poručuju: prioritet je dijalog, a ne eskalacija, te izbjegavanje uvođenja carina.

Tri sata trajao je jučer izvanredni sastanak stalnih predstavnika članica Europske unije, na kojem se razgovaralo i o prijedlogu francuskog predsjednika Macrona da Unija prvi put u povijesti aktivira takozvanu "trgovinsku bazuku". Instrument u borbi protiv prinude - koji Uniji omogućuje nametanje niza trgovinskih protumjera neprijateljskim zemljama. 

Iako je dogovor još daleko, podršku ideji daje i njemački ministar financija. Britanski premijer Starmer kazao je da o budućnosti Grenlanda može odlučiti Danska sama. Donald Trump će se susresti s europskim liderima sredinom tjedna na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Svoje je posljednje geopolitičke poteze objasnio norveškom premijeru u bizarnom pismu.

19.1.2026.
18:41
RTL Danas
