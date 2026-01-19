Smrzavat ćemo se danima: Sibirska anticiklona donosi led i olujnu buru

STABILNO, ALI LEDENO... /

U tjednu pred nama vrlo hladno, bit ćemo pod utjecajem ogranka jake sibirske anticiklone koja će nam donositi još hladniji i većinom suh zrak.

U ponedjeljak prijepodne pretežno sunčano, u gorju ostaje većinom oblačno, rijetko je moguće i malo slabog snijega. Na kopnu će biti magle, a na zapadu unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu može biti i promjenjive naoblake.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti promjenjive naoblake, osobito prema sjeveru i oko Karlovca i Siska.

Više o vremenu saznajte u prilogu RTL-ove meteorologinje Damjane Ćurkov Majaroš.