STABILNO, ALI LEDENO... /

Smrzavat ćemo se danima: Sibirska anticiklona donosi led i olujnu buru

U tjednu pred nama vrlo hladno, bit ćemo pod utjecajem ogranka jake sibirske anticiklone koja će nam donositi još hladniji i većinom suh zrak.

U ponedjeljak prijepodne pretežno sunčano, u gorju ostaje većinom oblačno, rijetko je moguće i malo slabog snijega. Na kopnu će biti magle, a na zapadu unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu može biti i promjenjive naoblake.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, povremeno će biti promjenjive naoblake, osobito prema sjeveru i oko Karlovca i Siska. 

Više o vremenu saznajte u prilogu RTL-ove meteorologinje Damjane Ćurkov Majaroš.

19.1.2026.
6:02
RTL Danas
