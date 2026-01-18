Neki su močili noge, neki uživali na suncu, a pao je i picigin: 'Nemojte ovo objavljivat, svi će htjet doć'

'ZADRŽITE ZA SEBE' /

Dok se na kontinentu temperature kreću oko nule, u Dalmaciji je sunce zagrijalo na dobrih 15-ak stupnjeva. Dovoljno da Splićane izmami u šetnju, a neke i na picigin i kupanje. Pijesak, more i sunce pravi ljetni ugođaj, pa neki ipak nisu odoljeli zovu plavetnila. I dok je temperatura zraka na Bačvicama prelazila službenih 15, more se kretalo negdje oko 12 stupnjeva. ustrajnim kupačima sasvim dovoljno....

"Nemojte ovo staviti na televiziju znate zašto? Zato što će nam svi htjet doć, a cijene su nam skupe, pa ovo zadržite za sebe", rekao je Toni Trivković. Više u prilogu...