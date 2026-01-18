Bezinović nakon Oscara: 'Nadam se da će prosvjedi protiv vojnog roka inspirirati naše studente'

Ovo nije prošlogodišnja repriza, hrvatski film opet je najbolji! Ovoga puta u kategoriji dokumentarnog filma. Nagrađeni redatelj Igor Bezinović prije svega je zahvalio je svojim sugrađanima.

"Želim pozdraviti Rijeku, svoje Riječane i Riječanke koji gledaju ovu projekciju, ovaj prijenos i posvećujem ovaj film i nagradu gradu Rijeci i svima koji su sudjelovali u ovom filmu", rekao je Bezinović.

A sudjelovalo ih je više od 300 u rekonstrukciji priče o 16-mjesečnoj okupaciji njihovog grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika Gabrielea D’Annunzija.

Besmislenost rata

"Film je rađen upravo zato da bi bio umjetnički doprinos protivljenju militarizacije društva i zapravo film pokazuje besmislenost rata", rekla je producentica Vanja Jambrović.

A na to se redatelj i osvrnuo u govoru spomenuvši prosvjed studenata protiv povratka vojnog roka u Njemačkoj.

"Nadam se da će ovi prosvjedi tih studenata inspirirati studente diljem Europe, Hrvatske i mog rodnog grada Rijeke", rekao je Bezinović.

Prvi nagrađeni hrvatski dokumentarni film

Ovo je prvi hrvatski dokumentarni film koji je osvojio ovu nagradu i nastavak prošlogodišnjeg uspjeha i europskog Oscara za najbolji kratkometražni film Čovjek koji nije mogao šutjeti.

"Drago mi je da nižemo takve uspjehe i da smo prepoznati ne samo u međunarodnom planu i na festivalima i od strane struke, nego uistinu od domaće publike koja je izuzetno dobro primila i Fiume o morte i niz drugih filmova", rekao je Danijel Pek, producent filma Čovjek koji nije mogao šutjeti.

Hrvatski rekorder

A ovaj film apsolutni je rekorder i najgledaniji domaći dokumentarni film na velikim platnima. Niže uspjehe i na brojnim festivalima na kojima je prikupio više od 40 nagrada. Pulskom film festivalu čak 6, a Europski Oscar je kruna.

"Ova nagrada će nam otvoriti mnoga vrata koja nam do sad možda nisu bila otvorena, iako je do sad već film bio nevjerojatno uspješan, ali od sad će slijediti distribucija u svakoj europskoj državi", rekla je Jambrović.

"I sad ovakav prodor u Europi, ali i u SAD-u i šire ostavlja jedan trag, stvara se neki buzz, ljudi su sad navikli da čuju da ta neka Hrvatska ima kandidate koji su uspješni i to se gradi vremenom", rekao je Christopher Peter Marcich, ravnatelj HAVC-a.

Unatoč tome što ovaj film ne ide na američke Oscare, ovo je nastavak niza uspjeha koje u svijetu filma niže mala Hrvatska. Od idućeg četvrtka je Fiume o morte dostupan na internetu i to besplatno.