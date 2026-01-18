FREEMAIL
RIJEČANI PONOSNI /

Novi veliki uspjeh hrvatskog filma: 'Fiume o morte!' Igora Bezinovića osvojio europskog Oscara

Novi veliki uspjeh hrvatskog filma! "Fiume o morte" Igora Bezinovića osvojio je europskog Oscara. Kasno sinoć na dodjeli u Berlinu Europska filmska nagrada dodijeljena mu je za najbolji dokumentarni film, a bio je nominiran i za najbolji europski film. 

Fiume o morte hibridan je film u kojem redatelj uz pomoć svojih Riječana rekonstruira priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihovog grada 1919. godine od strane talijanskog pjesnika Gabrielea D’Annunzija. Nagradu za najbolji film Europe osvojio je norveški igrani film sentimentalna vrijednost Joachima Triera. Više pogledajte u videu...

18.1.2026.
17:05
RTL Danas
Igor BezinovićDokumentarni FilmDodjela Nagrada
