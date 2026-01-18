Nova prometna regulacija na autocesti kod čvora Splita: Doznajemo dokad će nova pravila trajati

KREĆU MINUSI /
Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednima danima: 'Stiže hladni zrak sa sjevera'
Velike promjene za vozače zbog početka opsežne rekonstrukcije na autocesti kod čvora Split.
Osobito za one koji putuju iz smjera Dubrovnika za Zagreb, jer nakon prije Dugopolja moraju sići s autoceste i voziti lokalnom cestom. Do kada će nova pravila trajati?
Radovi na izlazu Split sa autoceste donijet će poboljšanje u protočnosti prometa. Srušit će se postojeći nadvožnjak i sagraditi dva nova. Svi ti opsežni radovi donose promjene za vozače.
Trenutno svi koji putuju iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu, na čvoru Bisko moraju izaći sa autoceste i proći 13 kilometara lokalne ceste do Dugopolja.
Više o novim pravilima i obilaznici pogledajte u prilogu Dragane Eterović.