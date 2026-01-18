Nova prometna regulacija na autocesti kod čvora Splita: Doznajemo dokad će nova pravila trajati

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KUDA SAD? /

Velike promjene za vozače zbog početka opsežne rekonstrukcije na autocesti kod čvora Split.

Osobito za one koji putuju iz smjera Dubrovnika za Zagreb, jer nakon prije Dugopolja moraju sići s autoceste i voziti lokalnom cestom. Do kada će nova pravila trajati?

Radovi na izlazu Split sa autoceste donijet će poboljšanje u protočnosti prometa. Srušit će se postojeći nadvožnjak i sagraditi dva nova. Svi ti opsežni radovi donose promjene za vozače.

Trenutno svi koji putuju iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu, na čvoru Bisko moraju izaći sa autoceste i proći 13 kilometara lokalne ceste do Dugopolja.

Više o novim pravilima i obilaznici pogledajte u prilogu Dragane Eterović.