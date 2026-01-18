Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednima danima: 'Stiže hladni zrak sa sjevera'

KREĆU MINUSI /

Uz anticiklonu nam stiže hladniji zrak sa sjevera Europe pa će u danima pred nama biti upozorenja za hladni val.

Od jutra na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu umjereno ili pretežno oblačno, ponegdje na kopnu može biti magle, u gorju i malo snijega, a na istoku i jugu zemlje će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren, a uz obalu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, prema jugu istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između -6 i 0, a uz obalu od 5 do 10 stupnjeva.

U nastavku dana bez većih promjena – u zapadnim predjelima unutrašnjosti, gorju te na sjevernom Jadranu umjereno ili pretežno oblačno, u gorju uz malo slabog snijega, a u Dalmaciji i Slavoniji većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren, na moru uglavnom umjerena i jaka bura, pod Velebitom i olujna. Dnevna temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, a uz obalu između 9 i 15 stupnjeva.

