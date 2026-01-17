Hrvatski film 'Fiume o morte' u lovu na Europskog Oscara: 'Ako bude sreće...'

'ČAST NAM JE' /

Hrvatski rukometaši su pobijedili, a još ostaje za saznati hoće li večeras slaviti i hrvatski filmaši. U tijeku je svečana dodjela Europskih filmskih nagrada, poznatih kao Europski Oscari. U ovim trenucima u Berlinu hrvatska ekipa filma "Fiume o morte" redatelja Igora Bezinovića iščekuje rezultate jer film je nominiran u dvije kategorije – za najbolji europski film i najbolji europski dokumentarac.

Nakon premijere u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu, film je krenuo na uspješne festivalske turneje. Vrlo brzo postaje i najgledaniji dokumentarac u hrvatskim kinima, a također je i hrvatski kandidat za Oscara. Ako osvoji europskog, utrka za američki bit će još izglednija.