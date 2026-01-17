FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ČAST NAM JE' /

Hrvatski film 'Fiume o morte' u lovu na Europskog Oscara: 'Ako bude sreće...'

Hrvatski rukometaši su pobijedili, a još ostaje za saznati hoće li večeras slaviti i hrvatski filmaši. U tijeku je svečana dodjela Europskih filmskih nagrada, poznatih kao Europski Oscari. U ovim trenucima u Berlinu hrvatska ekipa filma "Fiume o morte" redatelja Igora Bezinovića iščekuje rezultate jer film je nominiran u dvije kategorije – za najbolji europski film i najbolji europski dokumentarac.

Nakon premijere u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu, film je krenuo na uspješne festivalske turneje. Vrlo brzo postaje i najgledaniji dokumentarac u hrvatskim kinima, a također je i hrvatski kandidat za Oscara. Ako osvoji europskog, utrka za američki bit će još izglednija. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.1.2026.
20:40
RTL Danas
Europska Filmska NagradaBerlinOscarIgor Bezinović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx