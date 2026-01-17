Neki ih se boje, drugi im se dive, nitko ne zna koliko ih ima, a uskoro ćemo ih pratiti preko njihovog izmeta

HRVATSKI PLAN /

Prošlogodišnjom odlukom Bruxellesa, članice Unije su dobile veću fleksibilnost u upravljanju vukovima koje su u Hrvatskoj zaštićene životinje. Dok im se jedni dive, većina ih se boji, a dio ih čak i ubija iako su nekoliko desetljeća u našoj zemlji vukovi strogo zaštićena vrsta.

"Stanje je zapravo i lošije nego što je bilo prije 30 godina kad je vuk zaštićen. Recimo, prije 30 godina kad sam došao prvi put u Dalmaciju, u Dalmatinsku zagoru tražit vukove mogao sam lako pronaći čopore, jedan, dva, jedan pored drugoga koji imaju mlade. Danas vi ne možete naći jedan pravi, stabilan čopor. Nema mladih vukova", kaže Josip Kusak, profesor Zavoda za veterinarsku biologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Koliko ih je točno - svi samo nagađaju. Stočari će reći - previše, zaštitnici životinja - premalo. Već deset godina plana upravljanja vukovima - nema pa se ne zna ni točna populacija. U ministarstvu vjeruju da ih je 45 - kažu imat ćemo točan broj najkasnije do 2036. Vukove će se pratiti i preko njihova izmeta. Novi plan definirat će i hoće li vuk ostati strogo zaštićena ili samo zaštićena vrsta u Hrvatskoj. Više u prilogu...