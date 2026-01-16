Na utakmici europskog prvenstva srušen je povijesni rekord

LUDILO /

Pogotkom Boruta Mačkovšeka s devet metara "preko zida" 21 sekundu prije kraja susreta za 41-40 pobjedu Slovenije nad Crnom Gorom ispisana je rukometna povijest.

Naime, sveukupnih 81 pogodak, koliko je “palo” na utakmici skupine D europskog prvenstva, najviše je što je ikada zabijeno na jednoj utakmici velikih prvenstava, u koja osim europskog ulaze i svjetsko te olimpijske igre. Veliki su doprinos rušenju tog rekorda dali i Domen Makuc i Domen Novak, koji su za Sloveniju postigli po devet pogodaka, te Branko Vujović i Miloš Vujović, koji su za Crnu Goru postigli 11 (Branko), odnosno devet pogodaka (Miloš).

UTAKMICE EUROPSKOG PRVENSTVA U RUKOMETU MOŽETE GLEDATI UŽIVO NA PLATFORMI VOYO.