Leon Šušnja uoči Gruzije: 'Trebamo biti fokusirani na sebe i što bolje odraditi tu utakmicu'

Hrvatska rukometna reprezentacija sutra otvara Europsko prvenstvo. U reprezentaciji su svi fokusirani na utakmicu, a to dokazuje i da su naši reprezentativci odmah po dolasku u Malmö odradili trening, a što očekivati od prve utakmice na europskom prvenstvu našoj Maji Oštro Flis, otkrio je je Leon Šušnja.

"Hrvatska je spremna. Danas smo imali posljednji trening uoči sutrašnje utakmice s Gruzijom, odradili smo analizu i mislim da ih stvarno ne treba podcjeniti. Imaju par igrača koji su kvalitetni, golman igra u poljskoj ligi... Znamo neke njihove igrače, ali mislim da se trebamo fokusirati na sebe, na našu igru i ući kvalitetno u turnir i što bolje odraditi tu utakmicu da nam se digne samopouzdanje i da što bolje nastavimo."

Što će sutra biti najvažnije, na čemu se nekako najviše radilo svih ovih dana?

"Moramo biti što čvršći u obrani, da imamo dobru tranziciju i da što lakše zabimo golove, i naravno povratak u obranu. Mislim da to sve bolje i bolje izgleda i mislim da smo spremni za turnir."

Kada već pričamo o obrani, tu ste od 2018. i jedan ste od stupova reprezentacije, kakav je osjećaj uoči prvenstva?

"Dok su pripreme, sve je nekako mirno, ali ta nervoza, pozitivna nervoza, počne rasti prvim danom turnira. Mislim da svi željno iščekujemo turnir i da to krene, da se opustimo i damo svoj maksimum."

Podrška stiže sa svih strana, došla je skupina navijača, dolazi i bivši kapetan Duvnjak, to je lijepo da vas dolaze bodriti.

"Drago nam je što dolazi Dule, on će biti velika podrška za nas, on će reći par riječi da nas podigne, a znači nam sva ta podrška i od navijača i obitelji i svih oko nas i mislim da samo moramo dati svoj maksimum i to je to.

Hoće li biti spavanja od uzbuđenja?

"Možda će početak biti malo težak, ali mislim da kad se probudimo ujutro, da ćemo svi baciti sav fokus na tu utakmicu i da neće biti nikakvih problema," rekao je Leon Šušnja za RTL uoči sutrašnje utakmice s Gruzijom.

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstulni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.