FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
rani termin /

Hajduk muku mući u Turopolju: Domaćin za sada bliže pogotku

Hajduk muku mući u Turopolju: Domaćin za sada bliže pogotku
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Gorica- Hajduk pratite putem portala Net.hr

31.1.2026.
15:00
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Gorica protiv Hajduka od 15:00 sati u sklopu prvog subotnjeg termina 20. kola Supersport HNL-a. 

20.kolo Supersport HNL-a
31.1.2026.
15:00
0
Gorica
 
:
0
Hajduk
 

 

 

Najava

Hajduk u dvoboju protiv Gorice traži povratak u borbu za sam vrh SuperSport HNL-a. Nakon poraza od Istre u prošlom kolu, u kojem su Splićani nastupili znatno oslabljeni, današnji susret 20. kola nosi jasan imperativ – pobjedu.

Trener Gonzalo Garcija odlučio se za gotovo identičan sastav kao u ogledu s Istrom (1:2), a i ovoga puta kapetan Marko Livaja počet će utakmicu s klupe. U odnosu na prošlo kolo, promjene su minimalne. Umjesto Ikera Alméne, koji se ozlijedio u završnici utakmice u Puli, priliku od prve minute dobit će Bamba, dok je u obrani Šarlija zamijenio Mlačića, koji je također ostao među pričuvama.

Hajduk će tako i u ovom susretu pokušati stabilizirati igru i pronaći put do bodova s postavom na koju Garcija očito ima najviše povjerenja, dok Gorica na svom terenu traži priliku za novi dobar rezultat.

Sastavi:

GORICA: Matijaš – Trontelj, Perić, Filipović, Čabraja – Pozo, Kavelj – Fiolić, Pršir, Vrzić – Čuić

HAJDUK: Silić – Sigur, Šarlija, Skelin, Hrgović – Guillamon, Krovinović – Rebić, Skoko, Bamba – Šego

POGLEDAJTE VIDEO: Komentar Šole i Džombe nakon poraza od Njemačke u polufinalu Eura

HajdukGoricaHnlShnlUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
rani termin /
Hajduk muku mući u Turopolju: Domaćin za sada bliže pogotku