Hajduk muku mući u Turopolju: Domaćin za sada bliže pogotku

Gorica protiv Hajduka od 15:00 sati u sklopu prvog subotnjeg termina 20. kola Supersport HNL-a.

20.kolo Supersport HNL-a 0 Gorica : 0 Hajduk

Najava

Hajduk u dvoboju protiv Gorice traži povratak u borbu za sam vrh SuperSport HNL-a. Nakon poraza od Istre u prošlom kolu, u kojem su Splićani nastupili znatno oslabljeni, današnji susret 20. kola nosi jasan imperativ – pobjedu.

Trener Gonzalo Garcija odlučio se za gotovo identičan sastav kao u ogledu s Istrom (1:2), a i ovoga puta kapetan Marko Livaja počet će utakmicu s klupe. U odnosu na prošlo kolo, promjene su minimalne. Umjesto Ikera Alméne, koji se ozlijedio u završnici utakmice u Puli, priliku od prve minute dobit će Bamba, dok je u obrani Šarlija zamijenio Mlačića, koji je također ostao među pričuvama.

Hajduk će tako i u ovom susretu pokušati stabilizirati igru i pronaći put do bodova s postavom na koju Garcija očito ima najviše povjerenja, dok Gorica na svom terenu traži priliku za novi dobar rezultat.

Sastavi:

GORICA: Matijaš – Trontelj, Perić, Filipović, Čabraja – Pozo, Kavelj – Fiolić, Pršir, Vrzić – Čuić

HAJDUK: Silić – Sigur, Šarlija, Skelin, Hrgović – Guillamon, Krovinović – Rebić, Skoko, Bamba – Šego

