Nakon 3 dana na dnu jezera našli tijela ribiča: Prijatelji otišli na vikendicu i nikad se nisu vratili

U jezeru Barje kod Leskovca u Srbiji pronađena su tijela nestalih ribolovaca za kojim se tragalo tri dana. Ronioci su ih pronašli na dubini od 35 metara, piše RTS.

Prijatelji i ribolovci Slaviša Antić (47) i Stefan Krstić (38) nestali su u noći na četvrtak, nakon što su otišli u svoju vikendicu u selu Crcavac. Kada se nisu nikome javili idućeg jutra, obitelji su obavijestile policiju.

U potragu za njima uključili su se pripadnici Sektora za izvanredne situacije i Žandarmerije.

Srpski Telegraf neslužbeno navodi da se njihov čamac navodno prevrnuo te da je dvojac upao u vodu i tako stradao.

"Godinama se druže i redovno dolaze u vikendicu. Vole pecati, poznaju teren odlično i svaki njihov metar. Nevjerojatno nam je da su tek tako nestali", ispričala je prijateljica za Kurir.

Riječ je bilo o iskusnim ribolovcima koji su bili oprezni prilikom boravka na vodi, dodala je prijateljica.

Jezero na kojem su pronađena tijela dugačko je oko sedam kilometara, a široko od 300 do 500 metara što predstavlja ogromnu površinu koju su ronioci trebali pretražiti.

Voditelj ronilačkog tima Žandarmerije Ljubomir Ćirić kazao je da su uvjeti ronjenja bili izuzetno loši, kao i vidljivost.

POGLEDAJTE VIDEO: Modro jezero potpuno presušilo, a Imoćane na samom dnu očekuju tradicionalni nogomet