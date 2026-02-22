FREEMAIL
TJELOVJEŽBA U PRIRODI /

Milorad Dodik iznenadio videom na kojem radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'

Foto: Screesnhot/ X Milorad Dodik

Milorad Dodik objavio je snimku na društvenim mrežama gdje na otvorenom radi čučnjeve

22.2.2026.
18:05
danas.hr
Screesnhot/ X Milorad Dodik
Bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenoj mreži X snimku a kojoj radi čučnjeve u prirodi. 

Uz video je kratko napisao: “Nikad u boljoj formi”, a objava je ubrzo prikupile desetke tisuće pregleda. 

Nije ovo prvi put da se Dodika može vidjeti kako izvodi vježbe. Tako je 2024. godine posjetio Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice gdje je u odijelu vježbao u teretani. Osim toga, na svojim je društvenim mrežama i ranije objavljivao snimke gdje u parku radi trbušnjake. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dodik postavio novi uvjet, oporba: 'To je potez očajnika'

