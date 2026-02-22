Milorad Dodik iznenadio videom na kojem radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'

Bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenoj mreži X snimku a kojoj radi čučnjeve u prirodi.

Uz video je kratko napisao: “Nikad u boljoj formi”, a objava je ubrzo prikupile desetke tisuće pregleda.

Никад у бољој форми. pic.twitter.com/Vh2A3e3E3v — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 22, 2026

Nije ovo prvi put da se Dodika može vidjeti kako izvodi vježbe. Tako je 2024. godine posjetio Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice gdje je u odijelu vježbao u teretani. Osim toga, na svojim je društvenim mrežama i ranije objavljivao snimke gdje u parku radi trbušnjake.

POGLEDAJTE VIDEO: Dodik postavio novi uvjet, oporba: 'To je potez očajnika'