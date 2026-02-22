TJELOVJEŽBA U PRIRODI /
Milorad Dodik iznenadio videom na kojem radi čučnjeve: 'Nikad u boljoj formi'
Milorad Dodik objavio je snimku na društvenim mrežama gdje na otvorenom radi čučnjeve
22.2.2026.
18:05
Screesnhot/ X Milorad Dodik
Bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenoj mreži X snimku a kojoj radi čučnjeve u prirodi.
Uz video je kratko napisao: “Nikad u boljoj formi”, a objava je ubrzo prikupile desetke tisuće pregleda.
Nije ovo prvi put da se Dodika može vidjeti kako izvodi vježbe. Tako je 2024. godine posjetio Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice gdje je u odijelu vježbao u teretani. Osim toga, na svojim je društvenim mrežama i ranije objavljivao snimke gdje u parku radi trbušnjake.
POGLEDAJTE VIDEO: Dodik postavio novi uvjet, oporba: 'To je potez očajnika'
