Spremite se za Džombu, Vorija i Vargeka: Evo kad kreće Vrijeme je za rukomet

Uz hrvatske reprezentativce protiv Gruzije budite sutra od 18 sati samo na RTL-u i platformi Voyo. No, prije utakmice već od 16 sati i 45 minuta počinje emisija 'Vrijeme je za rukomet'. Budite uz Mirzu Džombu, Igora Vorija i Marka Vargeka uoči prvog nastupa Hrvatske na Euru.

