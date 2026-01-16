Red Bull nakon deset godina mijenja boju bolida

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POVRATAK U PROŠLOST /

Počela je nova era Formule 1. Red Bull je sinoć predstavio bolide za novu sezonu – uz spektakularno otkrivanje, povratak sjajnog dizajna bolida nakon deset godina i veliki iskorak s vlastitim motorom razvijenim u suradnji s Fordom.

Nakon deset godina mat boje – Red Bull se vraća sjaju. Dizajn kakav je obilježio njihov debi 2005., ali sada s modernim potpisom i jasnom porukom: ovo je početak nečeg velikog.

“I dalje je, iskreno, nevjerojatno pomisliti da je Red Bull uopće imao ideju razviti vlastiti motor, a sada smo praktički pred trenutkom kada ćemo ga i voziti. Svi smo jako uzbuđeni. Znamo da je to zahtjevan projekt, ali jedva čekamo krenuti tim putem”, rekao je na predstavljanju Max Verstappen.

Motor koji je izrađen u suradnji s Fordom Red Bull će predstaviti već u prvoj utrci sezone u Melbourneu, gdje će Max Verstappen imati novog kolegu, mladog Francuza Isacka Hadjara.

“Nalazim se u pravom okruženju i radim s ljudima koje već poznajem. Mislim da je ovo pravi trenutak da napravim taj korak i zato sam jako uzbuđen”, rekao je novi vozač Red Bulla.

Na istoj pozornici predstavljen je i bolid juniorske momčadi – Visa Cash App Racing Bulls. Novozelanđanin Liam Lawson ostaje vođa momčadi, dok 18-godišnji Britanac Arvid Lindblad postaje jedini rookie na gridu.

Nova era Formule 1 je počela, a kako će se odvijati imat ćete priliku pratiti ekskluzivno na RTL-u te platformi VOYO.