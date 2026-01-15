Formula 1 se vraća ranije nego ikad: Evo što nas čeka i tko prvi izlazi pred javnost

Iako je od završnice prošle sezone u Abu Dhabiju prošlo tek nešto više od mjesec dana, u Formuli 1 nema uobičajenog zimskog sna. Razlog je jasan, 2026. godina donosi najveću tehničku revoluciju u povijesti sporta. Momčadi su, svjesne razmjera promjena, već sada ubacile u najvišu brzinu, a sezona predstavljanja započinje neuobičajeno rano i to na potpuno neočekivanoj lokaciji.

Već smo ranije pisali kako je Cadillac dao potencijalni prvi “sneak peek” svog budućeg identiteta koji će služiti na njihovom testiranjima, što možete pogledati OVDJE, no pravi zastor nove ere podižu Red Bull i njihov sestrinski tim Racing Bulls. Upravo oni 15. siječnja u Detroitu započinju niz službenih predstavljanja koja će obilježiti prijelaz u potpuno novo poglavlje Formule 1.

Američki “Motor City” bit će domaćin zajedničkog događaja Red Bulla, Racing Bullsa i Ford Racinga, čime će se i formalno obilježiti početak strateški iznimno važnog partnerstva. Red Bull po prvi put u svojoj povijesti ulazi u ulogu proizvođača pogonskih jedinica pod nazivom Red Bull Ford Powertrains, što dodatno naglašava težinu nadolazeće sezone.

Ipak, oni koji očekuju vidjeti potpuno nove bolide morat će se još malo strpjeti. U Detroitu će biti predstavljeni novi vizualni identiteti i boje momčadi, dok će stvarni trkaći strojevi ostati skriveni sve do predsezonskih testiranja.

Sestrinska momčad Red Bulla dodatno je zagrijala atmosferu objavom nove timske opreme i trkaćih odijela. Kombinacija bijele i plave boje mnoge je podsjetila na dane Toro Rossa, a reakcije navijača bile su izrazito pozitivne. Komentari poput “Ako ovako izgleda oprema, jedva čekamo vidjeti bolid” preplavili su društvene mreže.

Za Racing Bulls sezonu dodatno čini zanimljivom vozačka postava, Liam Lawson te Arvid Lindblad, jedini debitant na gridu..

Nakon američkog otvaranja, karavana se brzo vraća u Europu. Haas će 19. siječnja, umjesto originalno dogovorenog 23., digitalno predstaviti svoj novi izgled putem društvenih mreža. Već dan kasnije, 20. siječnja, slijedi dvostruki spektakl: u Berlinu će Audi, nakon potpunog preuzimanja Saubera, službeno predstaviti svoj trkaći identitet i time potvrditi ulazak u Formulu 1, dok će u Tokiju Honda obilježiti povratak u sport kao samostalni proizvođač pogonskih jedinica, uključujući suradnju s Aston Martinom.

Mercedes je odabrao postupni pristup, prve slike stižu 22. siječnja, dok je veliko predstavljanje zakazano za 2. veljače. Dan kasnije, 23. siječnja, Alpine će u Barceloni pokazati svoje karte, dok će Ferrari na domaćoj stazi u Fioranu predstaviti novi bolid, uz mogućnost njegovog trenutnog izlaska na stazu.

Veljača donosi dodatne poslastice. Williams 3. veljače najavljuje “upečatljiv” izgled FW48, dok će potpuno nova momčad na gridu, Cadillac, svjetsku premijeru svog identiteta imati tijekom Super Bowla 8. veljače, u jednom od najgledanijih televizijskih termina na planetu. Dan kasnije, 9. veljače, McLaren otkriva svoj bolid, a Aston Martin u Saudijskoj Arabiji predstavlja AMR26, prvi automobil koji je u potpunosti dizajnirao Adrian Newey i koji će pokretati Hondina pogonska jedinica.

Zbog opsežnih promjena pravilnika, koje obuhvaćaju i šasiju i pogonske jedinice, momčadi ove godine očekuju čak tri predsezonska testiranja umjesto dosadašnjeg jednog. Prvi test održat će se u Barceloni od 26. do 30. siječnja i upravo će on dati prve konkretne odgovore na pitanje tko je najbolje shvatio novi, uži i agilniji koncept bolida.

Važno je pritom naglasiti da su sva predstavljanja prije svega PR alat. Prava slika odnosa snaga počet će se nazirati tek na stazi, kada krenu ozbiljni kilometri i usporedbe. Do tada, momčadi će pažljivo skrivati svoja najnaprednija rješenja.

