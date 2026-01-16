Manojlović laktom u lice šokirao gledatelje u dvorani: Suci pregledavali pa pokazali crveni

JAKO OPASNO /

Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu u kojem je na rasporedu šest utakmica. Od 18 sati igraju Island i Italija, a Talijani su se dugo čvrsto i hrabro nosili s favoriziranim protivnikom. Bilo je i grubih perkršaja, Christian Manojlović je laktom u lice Islanđanina zaradio crveni karton.

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.