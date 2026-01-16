Utakmica dana na Euru: Koliko mogu Makedonci protiv goropadne Danske?

Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu u kojem je na rasporedu šest utakmica. Na otvaranju smo jučer vidjeli puno drame, sjajnih poteza i odličnih utakmica, a nema razloga da tome ne bude tako i danas. Središnja utakmica dana bit će ona između Danske i S. Makedonije (20:30) koju možete gledati na RTL 2 i na platformi VOYO. Voyo vam donosi i još tri vrlo zanimljive utakmice. Od 18h igraju Island i Italija te Slovenija i Crna Gora, a od 20:30 Mađarska i Poljska.

Europsko prvenstvo, Skupina B, 1. kolo 0 Danska : 0 S. Makedonija

