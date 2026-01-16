Island kreće u EP kao jedan od favorita: Na prvoj prepreci je neugodna Italija

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Utakmicu Island - Italija na EP-u u rukometu možete gledati na platformi VOYO
Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu u kojem je na rasporedu šest utakmica. Na otvaranju smo jučer vidjeli puno drame, sjajnih poteza i odličnih utakmica, a nema razloga da tome ne bude tako i danas. Središnja utakmica dana bit će ona između Danske i S. Makedonije (20:30) koju možete gledati na RTL 2 i na platformi VOYO. Voyo vam donosi i još tri vrlo zanimljive utakmice. Od 18 sati igraju Island i Italija te Slovenija i Crna Gora, a od 20:30 sati Mađarska i Poljska.
