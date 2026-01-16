FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOZA RUKOMETA /

Island kreće u EP kao jedan od favorita: Na prvoj prepreci je neugodna Italija

Island kreće u EP kao jedan od favorita: Na prvoj prepreci je neugodna Italija
×
Foto: Pauline Figuet/spp/imago Sportfotodienst/profimedia

Utakmicu Island - Italija na EP-u u rukometu možete gledati na platformi VOYO

16.1.2026.
17:14
Sportski.net
Pauline Figuet/spp/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu u kojem je na rasporedu šest utakmica. Na otvaranju smo jučer vidjeli puno drame, sjajnih poteza i odličnih utakmica, a nema razloga da tome ne bude tako i danas. Središnja utakmica dana bit će ona između Danske i S. Makedonije (20:30) koju možete gledati na RTL 2 i na platformi VOYO. Voyo vam donosi i još tri vrlo zanimljive utakmice. Od 18 sati igraju Island i Italija te Slovenija i Crna Gora, a od 20:30 sati Mađarska i Poljska. 

 

Europsko prvenstvo, Skupina F, 1. kolo
16. 1. 2026.
18:00
0
Island
 
:
0
Italija
 
Standings provided by Sofascore

UŽIVO

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav početak rukometnog Eura! Ovo su potezi koji su obilježili prvi dan

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Uživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOZA RUKOMETA /
Island kreće u EP kao jedan od favorita: Na prvoj prepreci je neugodna Italija