FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO! /

Ova žena ukrala je poglede na tribinama: U dresu navija za reprezentaciju, znate li o kome je riječ?

Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu u kojem je na rasporedu šest utakmica. Od 18 sati igraju Island i Italija, a Talijani su se dugo čvrsto i hrabro nosili s favoriziranim protivnikom. Island je Italiju na poluvremenu stavio u zamrzivač na minus devet, a u nastavku samo 'pojačao hlađenje'. Na tribinama je u dresu reprezetnacije uživala i predsjednica Islanda, Halla Tómasdóttir. 

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.1.2026.
19:23
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx