FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKA EUFORIJA /

Rukometna ludnica: 13 posto države dolazi na Euro, stižu čarterima i kruzerima

Rukometna ludnica: 13 posto države dolazi na Euro, stižu čarterima i kruzerima
×
Foto: Peter Hartenfelser/imago Sportfotodienst/profimedia

Čak 18 čarter letova je organizirano, a dolazi i kruzer s tisuću ljudi

16.1.2026.
12:25
Sportski.net
Peter Hartenfelser/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Farski otoci strašno napreduju u svim sportovima, a rukomet prednjači. Već godinama vlada rukometna ludnica u toj malenoj zemlji koja je postala ozbiljna rukometna reprezentacija.

Sve o Europskom prvenstvu u rukometu čitajte na portalu Net.hr.

Ovo prvenstvo igra se u Skandinaviji, Farani svoje utakmice igra u Norveškoj i dolazi velik broj navijača. Naime, navijači s Farskih otoka kupili su 7 tisuća ulaznica za prvi krug, čak 18 čarter letova je organizirano, a dolazi i kruzer s tisuću ljudi, piše Handball planet. Samo da stavimo to u kontekst, Farski otoci broje 54 tisuće stanovnika što znači da 13 % populacije dolazi na Euro.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr

Farski otoci na prvenstvo dolaze bez svog uvjerljivo najboljeg igrača Eliasa Skipagøtu iz Kiela koji se muči s ozljedom, ali Farski otoci imaju vrlo jaku reprezentaciju koja ima svoje šanse u vrlo izjednačenoj skupini sa Švicarskom, Crnom Gorom i Slovenijom. Stvarno svatko može pobijediti svakoga u toj skupini i bit će žestoka borba za dva mjesta koja vode u drugi krug.

Farski otoci, ako prođu, će u drugoj skupini igrati s Hrvatskom jer se naša skupina križa s njihovom. U drugom krugu igrat će šest reprezentacija u skupini.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav početak rukometnog Eura! Ovo su potezi koji su obilježili prvi dan

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Farski OtociRukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKA EUFORIJA /
Rukometna ludnica: 13 posto države dolazi na Euro, stižu čarterima i kruzerima