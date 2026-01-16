Rukometna ludnica: 13 posto države dolazi na Euro, stižu čarterima i kruzerima

Farski otoci strašno napreduju u svim sportovima, a rukomet prednjači. Već godinama vlada rukometna ludnica u toj malenoj zemlji koja je postala ozbiljna rukometna reprezentacija.

Ovo prvenstvo igra se u Skandinaviji, Farani svoje utakmice igra u Norveškoj i dolazi velik broj navijača. Naime, navijači s Farskih otoka kupili su 7 tisuća ulaznica za prvi krug, čak 18 čarter letova je organizirano, a dolazi i kruzer s tisuću ljudi, piše Handball planet. Samo da stavimo to u kontekst, Farski otoci broje 54 tisuće stanovnika što znači da 13 % populacije dolazi na Euro.

Farski otoci na prvenstvo dolaze bez svog uvjerljivo najboljeg igrača Eliasa Skipagøtu iz Kiela koji se muči s ozljedom, ali Farski otoci imaju vrlo jaku reprezentaciju koja ima svoje šanse u vrlo izjednačenoj skupini sa Švicarskom, Crnom Gorom i Slovenijom. Stvarno svatko može pobijediti svakoga u toj skupini i bit će žestoka borba za dva mjesta koja vode u drugi krug.

Farski otoci, ako prođu, će u drugoj skupini igrati s Hrvatskom jer se naša skupina križa s njihovom. U drugom krugu igrat će šest reprezentacija u skupini.

