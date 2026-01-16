Pronađen je trofej Bundeslige, više nije trofej: Nijemci otkrili što su kradljivci napravili

NEĆE BITI LAGANO /
Hrvatskim rukometašima prijeti velika opasnost, ovo trebate znati o našem prvom protivniku na Euru
Izvršni direktor lige Frank Bohmann već je obećao Füchseu da će biti osiguran novi trofej
Prije otprilike dva mjeseca iz prostorija njemačkog rukometnog prvaka Füchse Berlina ukraden je trofej Bundeslige, sada su pronađeni krivci, ali i trofej koji više to nije.
Sve o rukometu čitajte na portalu Net.hr.Naime, dvojica optuženih muškaraca u dobi od 41 i 62 godine su pod istragom, a čini se da su trofej istopili u srebrnu polugu pomoću peći za taljenje, piše njemački Spiegel. Izvršni direktor Füchse Berlina Bob Hanning objasnio je da je klub obaviješten da trofej više ne postoji: sada postoji samo kao srebrna poluga. "Ono što je od njega ostalo je nevjerojatno", rekao je Hanning.
Izvršni direktor lige Frank Bohmann već je obećao Füchseu da će biti osiguran novi trofej ako se originalni ne pojavi. Kod kradljivaca je pronađeno i 15 tisuća eura u gotovini kao i ukradeno zlato. 41-godišnjak je i dalje u pritvoru dok je 62-godišnjak pušten.
POGLEDAJTE VIDEO: Kakav početak rukometnog Eura! Ovo su potezi koji su obilježili prvi dan