BIZARNO /

Pronađen je trofej Bundeslige, više nije trofej: Nijemci otkrili što su kradljivci napravili

×
Foto: Tilo Wiedensohler/imago Sportfotodienst/profimedia

Izvršni direktor lige Frank Bohmann već je obećao Füchseu da će biti osiguran novi trofej

16.1.2026.
11:40
Sportski.net
Tilo Wiedensohler/imago Sportfotodienst/profimedia
Prije otprilike dva mjeseca iz prostorija njemačkog rukometnog prvaka Füchse Berlina ukraden je trofej Bundeslige, sada su pronađeni krivci, ali i trofej koji više to nije.

Naime, dvojica optuženih muškaraca u dobi od 41 i 62 godine su pod istragom, a čini se da su trofej istopili u srebrnu polugu pomoću peći za taljenje, piše njemački Spiegel. Izvršni direktor Füchse Berlina Bob Hanning objasnio je da je klub obaviješten da trofej više ne postoji: sada postoji samo kao srebrna poluga. "Ono što je od njega ostalo je nevjerojatno", rekao je Hanning.

Izvršni direktor lige Frank Bohmann već je obećao Füchseu da će biti osiguran novi trofej ako se originalni ne pojavi. Kod kradljivaca je pronađeno i 15 tisuća eura u gotovini kao i ukradeno zlato. 41-godišnjak je i dalje u pritvoru dok je 62-godišnjak pušten.

komentara
najčitanije
