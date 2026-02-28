Svjetski kup otkazan zbog kaosa u Meksiku: Nasilje kartela ugrozilo sportaše!

Natjecanje u Svjetskom kupu u skokovima u vodu koje se trebalo održati od 5. do 8. ožujka u meksičkom Zapopanu, blizu Guadalajare je otkazano zbog sigurnosne situacije, objavila je Međunarodna federacija vodenih sportova (World Aquatics).

"Ova odluka slijedi nakon ograničenja putovanja koja su izdala neka međunarodna veleposlanstva i sveukupne procjene upozorenja oko putovanja u Meksiku. Sigurnost i sudjelovanje svih sportaša ostaje temeljni prioritet za World Aquatics," navodi se u priopćenju te organizacije.

Natjecanje se trebalo održati u Zapopanu, u saveznoj državi Jalisco gdje se proširilo nasilje nakon vojne akcije i ubojstva ozloglašenog narkobosa Nemesija Oseguere Cervantesa, poznatog kao El Mencho.

Nakon ubojstva šefa kartela Jalisco Nueva Generacion (CJNG), članovi kartela palili su automobile i blokirali ceste u gotovo dvanaest meksičkih država, a vlasti izvještavaju da je najmanje 70 ljudi poginulo.

CJNG se smatra najmoćnijim i najnasilnijim kartelom u Meksiku, a središte mu je u državi Jalisco.

