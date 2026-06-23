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BAŠ SE RASPLAKALA /

Ana Gruica Uglešić javila se sva u suzama: 'Samohrana majka jutros me pitala 10 eura za meso'

Ana Gruica Uglešić javila se sva u suzama: 'Samohrana majka jutros me pitala 10 eura za meso'
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Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Ana Gruica Uglešić ponovno je pokazala koliko joj je stalo do humanitarnog rada. Glumica se emotivno obratila pratiteljima na društvenim mrežama nakon što su zajedničkim snagama u samo 12 sati prikupili 7600 eura za samohranu majku s dvoje djece

23.6.2026.
22:03
Hot.hr
Zvonimir Barisin/Pixsell
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Hrvatska glumica Ana Gruica Uglešić podijelila je emotivan video na svom Instagram profilu u kojem nije mogla sakriti suze nakon velikog odaziva na humanitarnu akciju koju je pokrenula za pomoć samohranoj majci s dvoje djece.

Ana Gruica Uglešić javila se sva u suzama: 'Samohrana majka jutros me pitala 10 eura za meso'
Foto: Instagram/Screenshot

Vidno ganuta, javila se svojim pratiteljima iz automobila i otkrila da je u samo 12 sati prikupljeno čak 7600 eura pomoći.

„Ljudi moji, ja sam sad pogledala račun i na računu je sedam tisuća i šeststo eura. Vi ste ih uplatili u 12 sati. Nemam riječi kojom bih vam opisala kako se ja sada osjećam. I koliko sam ganuta vašom dobrotom, toplinom, povjerenjem i željom da pomognete drugima. I vi ste stvarno anđeli. Nekako intuitivno mi je došlo da počnem pisati 'anđeli', jer uvijek kad radim humanitarnu akciju vidim stotine anđela koji lete i koji su s nama, a to ste zapravo vi. Vi ste anđeli“, poručila je glumica kroz suze.

Ana Gruica Uglešić javila se sva u suzama: 'Samohrana majka jutros me pitala 10 eura za meso'
Foto: Instagram/Screenshot

Uz objavljeni video dodatno je pojasnila o kakvoj je situaciji riječ.

„Akcija za samohranu mamu s dvoje djece (koja me jutros pitala 10 eura da može kupiti meso) je gotova u 12 sati - 7,600!!! Anđeli moji...“, napisala je u opisu objave.

Ana Gruica Uglešić javila se sva u suzama: 'Samohrana majka jutros me pitala 10 eura za meso'
Foto: Instagram/Screenshot

Njezina emotivna reakcija dirnula je brojne pratitelje, koji su joj u komentarima uputili riječi podrške i pohvale zbog nesebičnog angažmana.

Inače, splitska glumica već je godinama poznata po humanitarnom radu i redovito putem društvenih mreža poziva svoje pratitelje da se uključe u različite akcije pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Ana Gruica UglešićHumanitarna AkcijaPlač
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