Ana Gruica Uglešić javila se sva u suzama: 'Samohrana majka jutros me pitala 10 eura za meso'
Ana Gruica Uglešić ponovno je pokazala koliko joj je stalo do humanitarnog rada. Glumica se emotivno obratila pratiteljima na društvenim mrežama nakon što su zajedničkim snagama u samo 12 sati prikupili 7600 eura za samohranu majku s dvoje djece
Hrvatska glumica Ana Gruica Uglešić podijelila je emotivan video na svom Instagram profilu u kojem nije mogla sakriti suze nakon velikog odaziva na humanitarnu akciju koju je pokrenula za pomoć samohranoj majci s dvoje djece.
Vidno ganuta, javila se svojim pratiteljima iz automobila i otkrila da je u samo 12 sati prikupljeno čak 7600 eura pomoći.
„Ljudi moji, ja sam sad pogledala račun i na računu je sedam tisuća i šeststo eura. Vi ste ih uplatili u 12 sati. Nemam riječi kojom bih vam opisala kako se ja sada osjećam. I koliko sam ganuta vašom dobrotom, toplinom, povjerenjem i željom da pomognete drugima. I vi ste stvarno anđeli. Nekako intuitivno mi je došlo da počnem pisati 'anđeli', jer uvijek kad radim humanitarnu akciju vidim stotine anđela koji lete i koji su s nama, a to ste zapravo vi. Vi ste anđeli“, poručila je glumica kroz suze.
Uz objavljeni video dodatno je pojasnila o kakvoj je situaciji riječ.
„Akcija za samohranu mamu s dvoje djece (koja me jutros pitala 10 eura da može kupiti meso) je gotova u 12 sati - 7,600!!! Anđeli moji...“, napisala je u opisu objave.
Njezina emotivna reakcija dirnula je brojne pratitelje, koji su joj u komentarima uputili riječi podrške i pohvale zbog nesebičnog angažmana.
Inače, splitska glumica već je godinama poznata po humanitarnom radu i redovito putem društvenih mreža poziva svoje pratitelje da se uključe u različite akcije pomoći onima kojima je najpotrebnija.