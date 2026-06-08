Ana Gruica Uglešić progovorila o problemu s kojim se bori već godinu dana: 'Konačno su shvatili'

Tko prati splitsku glumicu Anu Gruicu Uglešić (43), zna da je uvijek u pokretu. Stalni glumački angažmani te raznorazne popratne aktivnosti, kojima se bavi kao osnivačica novoosnovane humanitarne udruge HU Gru te zdravstvenog centra Uglešić Health & Care, popularnu Splićanku tjeraju da često putuje.

Iako je kroz godine već navikla na svoj dinamični ritam života, sada se požalila zbog svega toga kroz što prolazi zadnjih godinu dana.

Foto: Ana Gruica Uglešić/Instagram/Screenshot

"Zadnja 54 vikenda avion u 22:05 ZG/ST kasni minimalno 45 minuta. Ovaj vikend su let stavili u 22:50. Rekoh - konačno su shvatili. Sad kasni samo 20 minuta", napisala je uz svoju tužnu fotografiju, a dodala je i prikladnu pjesmu grupe Who See "Nisam doma".

Popularna Gruica inače je članica ansambla Gradskog kazališta mladih u Splitu, a u posljednje vrijeme posebno se istaknula njezina interpretacija glavne junakinje romana "Nora" norveškog autora Henrika Ibsena.