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DINAMIČAN RITAM /

Ana Gruica Uglešić progovorila o problemu s kojim se bori već godinu dana: 'Konačno su shvatili'

Ana Gruica Uglešić progovorila o problemu s kojim se bori već godinu dana: 'Konačno su shvatili'
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Poznata Splićanka na Instagramu je progovorila o problemu s kojim se stalno susreće

8.6.2026.
15:31
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Tko prati splitsku glumicu Anu Gruicu Uglešić (43), zna da je uvijek u pokretu. Stalni glumački angažmani te raznorazne popratne aktivnosti, kojima se bavi kao osnivačica novoosnovane humanitarne udruge HU Gru te zdravstvenog centra Uglešić Health & Care, popularnu Splićanku tjeraju da često putuje.

Iako je kroz godine već navikla na svoj dinamični ritam života, sada se požalila zbog svega toga kroz što prolazi zadnjih godinu dana.

Ana Gruica Uglešić progovorila o problemu s kojim se bori već godinu dana: 'Konačno su shvatili'
Foto: Ana Gruica Uglešić/Instagram/Screenshot

"Zadnja 54 vikenda avion u 22:05 ZG/ST kasni minimalno 45 minuta. Ovaj vikend su let stavili u 22:50. Rekoh - konačno su shvatili. Sad kasni samo 20 minuta", napisala je uz svoju tužnu fotografiju, a dodala je i prikladnu pjesmu grupe Who See "Nisam doma".

Popularna Gruica inače je članica ansambla Gradskog kazališta mladih u Splitu, a u posljednje vrijeme posebno se istaknula njezina interpretacija glavne junakinje romana "Nora" norveškog autora Henrika Ibsena.

Ana Gruica UglešićGlumica
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