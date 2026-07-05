Dobili smo prvi četvrtfinalni par Svjetskog prvenstva
Još dvije reprezentacije završile su svoj put
24. dan Svjetskog prvenstva bio je prvi dan osmine finala. Još dvije reprezentacije završile su svoj put, ostalo ih je 14, a dobili smo i prvi par četvrtfinala.
U prvoj od dvije utakmice dana Maroko je pobijedio Kanadu 3-0 u Houstonu čime smo ostali bez jednog od tri domaćina ovog Svjetskog prvenstva.
Marokanci su slavili uvjerljivo, ali ama baš sve što su na ovoj utakmici postigli, bilo je u drugom dijelu. U prvom dijelu su Kanađani strašnim presingom na veznu liniju Maroka učinili afričkog prvaka potpuno bezopasnim. No, u drugom poluvremenu je neiskusne sudomaćine prvenstva skupo koštao jedan prekid i dvije brze kontre, a Marokanci su na cijeloj utakmici uputili četiri udarca na gol i pritom zabili tri gola, te jednom pogodili gredu.
Loša vijest za Marokance je ozljeda njihovog najboljeg napadača i novog člana Bayerna Ismaela Saibarija.
Francuska teškom mukom pobijedila Paragvaj
U četvrtfinalu će Maroko igrati protiv Francuske koja je pobijedila Paragvaj 1-0 u utakmici koja je bila sve samo ne reklama za nogomet.
Pobjedu je Francuzima donio Kyllian Mbappé (70pen), kojemu je to sedmi gol na ovom mundijalu, čime se izjednačio s Leom Messijem na čelu ljestvice strijelaca.
Francuzi su teškom mukom došli do pobjede protiv već legendarne paragvajske obrane i njihove taktike usporavanja igre, uz stalne provokacije i sitne grubosti. To je djelovalo protiv francuskih zvijezda sve do 70. minute, kada je novoušli Desiree Doué prodorom zaradio kazneni udarac, kojeg je u gol pretvorio Mbappé. Bila je to uvjerljivo najružnija utakmica prvenstva u kojoj je od nogometa ostalo vrlo, vrlo malo, a pravo je čudo što nitko nije dobio crveni karton.
Maroko i Francuska igrat će u četvrtfinalu u Dallasu u četvrtak devetog srpnja u 22 sata po našem vremenu.