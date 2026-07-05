Dobili smo prvi četvrtfinalni par Svjetskog prvenstva

24. dan Svjetskog prvenstva bio je prvi dan osmine finala. Još dvije reprezentacije završile su svoj put, ostalo ih je 14, a dobili smo i prvi par četvrtfinala.

U prvoj od dvije utakmice dana Maroko je pobijedio Kanadu 3-0 u Houstonu čime smo ostali bez jednog od tri domaćina ovog Svjetskog prvenstva.

Marokanci su slavili uvjerljivo, ali ama baš sve što su na ovoj utakmici postigli, bilo je u drugom dijelu. U prvom dijelu su Kanađani strašnim presingom na veznu liniju Maroka učinili afričkog prvaka potpuno bezopasnim. No, u drugom poluvremenu je neiskusne sudomaćine prvenstva skupo koštao jedan prekid i dvije brze kontre, a Marokanci su na cijeloj utakmici uputili četiri udarca na gol i pritom zabili tri gola, te jednom pogodili gredu.

Loša vijest za Marokance je ozljeda njihovog najboljeg napadača i novog člana Bayerna Ismaela Saibarija.

Francuska teškom mukom pobijedila Paragvaj

U četvrtfinalu će Maroko igrati protiv Francuske koja je pobijedila Paragvaj 1-0 u utakmici koja je bila sve samo ne reklama za nogomet.

Pobjedu je Francuzima donio Kyllian Mbappé (70pen), kojemu je to sedmi gol na ovom mundijalu, čime se izjednačio s Leom Messijem na čelu ljestvice strijelaca.

Francuzi su teškom mukom došli do pobjede protiv već legendarne paragvajske obrane i njihove taktike usporavanja igre, uz stalne provokacije i sitne grubosti. To je djelovalo protiv francuskih zvijezda sve do 70. minute, kada je novoušli Desiree Doué prodorom zaradio kazneni udarac, kojeg je u gol pretvorio Mbappé. Bila je to uvjerljivo najružnija utakmica prvenstva u kojoj je od nogometa ostalo vrlo, vrlo malo, a pravo je čudo što nitko nije dobio crveni karton.

Maroko i Francuska igrat će u četvrtfinalu u Dallasu u četvrtak devetog srpnja u 22 sata po našem vremenu.