FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
30.000 FANOVA U ZAPREŠIĆU /

Policija otkrila koliko je osoba privela na Thompsonovom koncertu pa poručila: 'Sve snimamo'

Policija otkrila koliko je osoba privela na Thompsonovom koncertu pa poručila: 'Sve snimamo'
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi

4.7.2026.
23:13
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj. 

Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.

U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.  

Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi, a održava se dan uoči godišnjice koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem se, prema organizatorima, okupilo više od 500.000 posjetitelja.

Marko Perković ThompsonKoncertZaprešićPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike