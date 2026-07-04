Policija otkrila koliko je osoba privela na Thompsonovom koncertu pa poručila: 'Sve snimamo'

Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.

U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi, a održava se dan uoči godišnjice koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem se, prema organizatorima, okupilo više od 500.000 posjetitelja.