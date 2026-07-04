Imamo svjetske prvake! Hrvatski juniori osvojili zlato

Hrvatski vaterpolisti do 18 godina novi su prvaci svijeta! Naši su mladi reprezentativci u finalu na dramatičan način, nakon peteraca pobijedili vršnjake iz SAD-a u Portugalu i osvojili zlato.

Nakon 32 minute igre rezultat je bio 14-14. Slijedila je drama peteraca u kojoj je prvi američki izvođač, inače baš u tomu odličan Kaneko pucao, ali je Batoš obranio! Našem četvrtom izvođaču, Duji Burazinu je obranio američki vratar Ransford, da bi J. Taylor pogodio gredu. Dominik Beljan je imao šut za zlato, ali je promašio vrata. Anderson je pogodio za 17:17. Idemo dalje, nova serija. Pogađaju Dragaš, Skejić, Erenda, Burazin, ali i trojica Amerikanaca. Ne i četvrti, H. Taylor je promašio gol i… Hrvatska je prvak svijeta!

Kapetan naše reprezentacije, Nikola Batoš je zavrijedio nagradu za najboljeg vratara Svjetskog prvenstva; dok je Nardo Skejić primio nagradu za igrača utakmice. Posebnu je nagradu dobio također i izbornik Hrvoje Koljanin.

Ovim povijesnim trijumfom, podmladak naših proslavljenih Barakuda vratio se na svjetski tron točno deset godina nakon što je Hrvatska osvojila zlato u istom uzrastu na Svjetskom prvenstvu u Podgorici 2016. godine.