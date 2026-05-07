veliki sukob /

Potpuni potres u reprezentaciji Srbije: 11 igrača masovno napustilo nacionalni tim
Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

U priopćenju se navodi kako će se reprezentativci povući iz nacionalnog tima dok je na čelu vaterpolskog saveza Slobodan Soro.

7.5.2026.
20:36
Sportski.net
U srpskom vaterpolu došlo je do ozbiljne krize u odnosima unutar reprezentacije i vodstva saveza, nakon što je skupina od jedanaest reprezentativaca odlučila privremeno obustaviti nastupe za nacionalnu selekciju. Iznenadnu ostavku je u ponedjeljak dao izbornik Uroš Stevanović, a u četvrtak su reagirali i srpski reprezentativci. 

Među igračima koji su donijeli zajedničku odluku nalaze se kapetan Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović. Oni su svoj stav javno iznijeli putem zajedničkog priopćenja objavljenog na društvenim mrežama. 

U priopćenju se navodi kako će se reprezentativci povući iz nacionalnog tima dok je na čelu vaterpolskog saveza Slobodan Soro. Igrači pritom ističu nezadovoljstvo njegovim javnim istupima te načinom na koji se, prema njihovim tvrdnjama, dovode u pitanje dosadašnji sportski rezultati reprezentacije.

U istom obraćanju naglašavaju kako su ostvareni uspjesi, uključujući europske i olimpijske naslove, rezultat dugogodišnjeg rada, odricanja i sustavnog treninga, a ne trenutne forme ili pojedinačnih okolnosti. Također se referiraju na ranije nesuglasice dijela igrača s aktualnim vodstvom, uključujući situacije iz klupskog sustava VK Novi Beograd, koje navode kao primjer narušenih odnosa.

Igrači dodatno ističu kako je posljednje desetljeće srpskog vaterpola jedno od najuspješnijih razdoblja u povijesti sporta u toj zemlji te naglašavaju važnost kontinuiteta i stabilnosti u radu reprezentacije. U svom priopćenju podsjećaju i na profesionalne odnose unutar sporta, uključujući i razdoblje kada je Slobodan Soro bio aktivan igrač, navodeći kako su tada postojale sportske tenzije, ali i da su rezultati reprezentacije ostali na visokoj razini.

Nakon niza internih razgovora, donesena je jednoglasna odluka o privremenom povlačenju iz reprezentacije, uz naglasak da je riječ o potezu koji nije bio jednostavan, s obzirom na važnost i značaj igranja za nacionalni tim.

U zaključku svog istupa, igrači pozivaju sportsku javnost, bivše i sadašnje sportaše te institucije povezane s vaterpolom na reakciju i podršku, uz poruku o potrebi očuvanja integriteta i stabilnosti reprezentativnog sustava.

SrbijaSrpska Vaterpolska ReprezentacijaOlimpijski Prvak
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
