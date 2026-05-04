Srbija nakon sedam mjeseci ostaje bez izbornika? Klub iz La lige želi Paunovića

Veljko Paunović u listopadu je prošle godine stigao na klupu Srbije i postao novi selektor. Već sada, sedam mjeseci kasnije piše se o njegovu mogućem odlasku.

Naime, Marca se javila s tim pričama u kontekstu novog trenera Getafea. Jose Bordalas, dugogodišnjim uspješni trener španjolskog prvoligaša iz madridskog predgrađa na ljeto bi trebao doći do kraja svoje epizode. Marca je izdvojila dva imena koje Getafe cilja za novog trenera.

Prvi je Švicarac Fabio Celestini, a odmah iza njega, Veljko Paunović. Celestini je trenutačno trener moskovskog CSKA-a, a ugovor mu vrijedi još godinu dana. On je bivši igrač Getafea već su uspostavljeni kontakti između njega i kluba. Veljko Paunović pod ugovorom je s Fudbalskim savezom Srbije, ali ima jednu zanimljivu klauzulu u ugovoru.

Naime, dozvoljeno mu je napustiti klupu Srbije ako ga bude želio klub s kojim ima emocionalne veze. Getafe jest takav klub, dapače, Paunovićev sin Petar igra u mlađim selekcijama Getafea. Čak je i predsjednik Getafea Angel Torres jednom prilikom izjavio: "Ako ostanem u Getafeu, jednoga će dana on biti trener".

Tako bi se moglo dogoditi ako Celestini ne stigne na klupu Getafea da Srbija opet mora u potragu za novim izbornikom.

POGLEDAJTE VIDEO: Utrka puna neizvjesnosti do zadnjeg metra: Blažičko i Novak o spektaklu Formule 1