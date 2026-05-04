ZANIMLJIVA KLAUZULA /

Srbija nakon sedam mjeseci ostaje bez izbornika? Klub iz La lige želi Paunovića
Foto: Cesar Ortiz Gonzalez/Alamy/Profimedia

Veljko Paunović pod ugovorom je s Fudbalskim savezom Srbije, ali ima jednu zanimljivu klauzulu

4.5.2026.
16:23
Sportski.net
Veljko Paunović u listopadu je prošle godine stigao na klupu Srbije i postao novi selektor. Već sada, sedam mjeseci kasnije piše se o njegovu mogućem odlasku.

Naime, Marca se javila s tim pričama u kontekstu novog trenera Getafea. Jose Bordalas, dugogodišnjim uspješni trener španjolskog prvoligaša iz madridskog predgrađa na ljeto bi trebao doći do kraja svoje epizode. Marca je izdvojila dva imena koje Getafe cilja za novog trenera.

Prvi je Švicarac Fabio Celestini, a odmah iza njega, Veljko Paunović. Celestini je trenutačno trener moskovskog CSKA-a, a ugovor mu vrijedi još godinu dana. On je bivši igrač Getafea već su uspostavljeni kontakti između njega i kluba. Veljko Paunović pod ugovorom je s Fudbalskim savezom Srbije, ali ima jednu zanimljivu klauzulu u ugovoru.

Naime, dozvoljeno mu je napustiti klupu Srbije ako ga bude želio klub s kojim ima emocionalne veze. Getafe jest takav klub, dapače, Paunovićev sin Petar igra u mlađim selekcijama Getafea. Čak je i predsjednik Getafea Angel Torres jednom prilikom izjavio: "Ako ostanem u Getafeu, jednoga će dana on biti trener".

Tako bi se moglo dogoditi ako Celestini ne stigne na klupu Getafea da Srbija opet mora u potragu za novim izbornikom.

Srpska Nogometna ReprezentacijaGetafeCskaLa Liga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
