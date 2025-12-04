Bivši srpski reprezentativac progovorio: 'Da imamo pristup kao Hrvati, bili bi prvaci svijeta'

Predrag Đorđević, srpski nogometaš koji je nastupao za Crvenu zvezdu i Olympiakos te za reprezentaciju Srbije i Crne Gore za koju je igrao i na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj kada su unatoč dobrim pojedincima, završili na dnu skupine s Argentinom, Nizozemskom i Obalom Bjelokosti, dao je veliki intervju za Meridian sport.

U intervjuu je istaknuo glavne probleme srpskog nogometa, ali i nahvalio Hrvatsku. “Svega mjesec dana prije puta na SP došlo je do odvajanja Srbije i Crne Gore. To je i te kako utjecalo na ekipu, ali bilo je i nesporazuma... Dolazak izbornikova sina na pripreme je poremetio atmosferu, pa je došlo i do međusobnih nesporazuma u svlačionici. Sve je to dovelo do loših izdanja.

Kod nas kvaliteta i talent nikada nisu bili sporni, ali nikada se nisu ni poklopile te čuvene kockice. Moramo biti realni, oni imaju drugačiji pristup reprezentaciji. Da imamo pristup kao Hrvati, osvojili bismo i svjetsko i europsko prvenstvo. Posjedovali smo mnogo veću kvalitetu, imamo ju i danas, ali očigledno je da ne funkcioniraju neke druge stvari”, rekao je Đorđević.

Predrag Đorđević legenda je Olympiakosa za koji je nastupio gotovo 500 puta, a i danas je vezan prije svega za srpski i grčki nogomet kao nogometni agent.

