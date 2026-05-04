IZBORIO PLAY OFF

Jakirović nasmijao sve nakon drame u Championshipu: 'Osjećao sam se kao Julije Cezar!'

Jakirović nasmijao sve nakon drame u Championshipu: 'Osjećao sam se kao Julije Cezar!'
Foto: Greig Cowie/Shutterstock Editorial/Profimedia

Priznao je i da je morao izbjegavati suce

4.5.2026.
15:38
Sportski.net
Sergej Jakirović zbog suspenzije nije mogao na teren nakon pobjede Hull Cityja protiv Norwicha (2:1), kojom su izborili doigravanje, pa je sve pratio s tribina.

Nakon utakmice otvoreno je kritizirao pravila FA-a:

"Prema pravilima, na teren smijem tek dva sata nakon završetka utakmice. To je nevjerojatno i to se mora promijeniti."

Uz dozu humora dodao je:

"Osjećao sam se kao predsjednik. Osjećao sam se kao Julije Cezar dok sam slavio."

Osvrnuo se i na nelogičnosti sustava:

"Vrlo je čudno jer utakmica je gotova… u drugim zemljama to ide puno jednostavnije. Ovdje ne smijete na teren dva sata, što je nevjerojatno."

Priznao je i da je morao izbjegavati suce:

"Rekli su mi da se ne smijem sresti sa službenim osobama… bio sam vrlo brz da ih izbjegnem."

Unatoč svemu, istaknuo je povjerenje u stožer:

"Imam povjerenja u Deana Holdena… odradili su sjajan posao."

Hull sada okreće fokus prema polufinalu doigravanja protiv Millwalla.

POGLEDAJTE VIDEO: Jakirović nasmijao sve nakon drame u Championshipu

Sergej JakirovićHull City
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
