Jakirović nasmijao sve nakon drame u Championshipu: 'Osjećao sam se kao Julije Cezar!'

Sergej Jakirović zbog suspenzije nije mogao na teren nakon pobjede Hull Cityja protiv Norwicha (2:1), kojom su izborili doigravanje, pa je sve pratio s tribina.

Nakon utakmice otvoreno je kritizirao pravila FA-a:

"Prema pravilima, na teren smijem tek dva sata nakon završetka utakmice. To je nevjerojatno i to se mora promijeniti."

Uz dozu humora dodao je:

"Osjećao sam se kao predsjednik. Osjećao sam se kao Julije Cezar dok sam slavio."

Osvrnuo se i na nelogičnosti sustava:

"Vrlo je čudno jer utakmica je gotova… u drugim zemljama to ide puno jednostavnije. Ovdje ne smijete na teren dva sata, što je nevjerojatno."

Priznao je i da je morao izbjegavati suce:

"Rekli su mi da se ne smijem sresti sa službenim osobama… bio sam vrlo brz da ih izbjegnem."

Unatoč svemu, istaknuo je povjerenje u stožer:

"Imam povjerenja u Deana Holdena… odradili su sjajan posao."

Hull sada okreće fokus prema polufinalu doigravanja protiv Millwalla.

