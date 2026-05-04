Jakirović nasmijao sve nakon drame u Championshipu: 'Osjećao sam se kao Julije Cezar!'
Sergej Jakirović zbog suspenzije nije mogao na teren nakon pobjede Hull Cityja protiv Norwicha (2:1), kojom su izborili doigravanje, pa je sve pratio s tribina.
Nakon utakmice otvoreno je kritizirao pravila FA-a:
"Prema pravilima, na teren smijem tek dva sata nakon završetka utakmice. To je nevjerojatno i to se mora promijeniti."
Uz dozu humora dodao je:
"Osjećao sam se kao predsjednik. Osjećao sam se kao Julije Cezar dok sam slavio."
Osvrnuo se i na nelogičnosti sustava:
"Vrlo je čudno jer utakmica je gotova… u drugim zemljama to ide puno jednostavnije. Ovdje ne smijete na teren dva sata, što je nevjerojatno."
Priznao je i da je morao izbjegavati suce:
"Rekli su mi da se ne smijem sresti sa službenim osobama… bio sam vrlo brz da ih izbjegnem."
Unatoč svemu, istaknuo je povjerenje u stožer:
"Imam povjerenja u Deana Holdena… odradili su sjajan posao."
Hull sada okreće fokus prema polufinalu doigravanja protiv Millwalla.
