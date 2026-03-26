Srpski izbornik se naklonio Hrvatskoj: 'Ovo su napravili na vrijeme, želimo to slijediti'

Veljko Paunović prošle je jeseni sjeo na klupu srpske nogometne reprezentacije zamijenivši Dragana Piksija Stojkovića koji je na neslavni način završio svoj mandat u reprezentaciji.

Paunović je dao veliki intervju za španjolsku Marcu uoči ogleda Španjolske i Srbije, a dotaknuo se i hrvatskog uspjeha kojeg je pripisao pravovremenim pridobivanjem igrača iz dijaspore.

"Mora se priznati da je Hrvatska odradila jako dobar posao i generacija koju je imala u posljednjih deset ili čak petnaest godina ima mnogo igrača koji su trenirani u dijaspori, u zemljama gdje je bilo puno hrvatskih imigranata, to ima i Srbija. Uhvatili su te igrače na vrijeme, s drugačijim mentalitetom, s elitnom europskom pripremom i treningom, i to im je pomoglo, zajedno s talentom koji su nastavili otkrivati ​​i stvarati u vlastitoj zemlji, tako su formirali vrlo jaku generaciju.

S druge strane, taj posao nismo dobro odradili i sada ga razvijamo, pokušavajući ne kopirati, već učiti iz svojih grešaka. Vrlo smo slični narodi, dijelimo kulturu i jezik i moramo učiniti puno više da bismo dosegli tu razinu i slijedili put kojim je Hrvatska krenula, ali i donoseći vlastitu autentičnost, kako s igračima razvijenim kod kuće, tako i s onima koje imamo u dijaspori", kazao je Paunović.

Podsjetimo, Srbija se nije plasirala na Svjetsko prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a ovoga mjeseca igrat će prijateljske utakmice sa Španjolskom i Saudijskom Arabijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi jedva čekamo vidjeti kako će se Dalićeva Hrvatska suprotstaviti Kolumbiji i Brazilu