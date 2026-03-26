FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRIO ŠPANJOLCIMA /

Srpski izbornik se naklonio Hrvatskoj: 'Ovo su napravili na vrijeme, želimo to slijediti'

Srpski izbornik se naklonio Hrvatskoj: 'Ovo su napravili na vrijeme, želimo to slijediti'
×
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE

'Vrlo smo slični narodi, dijelimo kulturu i jezik i moramo učiniti puno više da bismo dosegli tu razinu'

26.3.2026.
12:13
Sportski.net
Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE
VOYO logo
VOYO logo

Veljko Paunović prošle je jeseni sjeo na klupu srpske nogometne reprezentacije zamijenivši Dragana Piksija Stojkovića koji je na neslavni način završio svoj mandat u reprezentaciji.

Paunović je dao veliki intervju za španjolsku Marcu uoči ogleda Španjolske i Srbije, a dotaknuo se i hrvatskog uspjeha kojeg je pripisao pravovremenim pridobivanjem igrača iz dijaspore. 

"Mora se priznati da je Hrvatska odradila jako dobar posao i generacija koju je imala u posljednjih deset ili čak petnaest godina ima mnogo igrača koji su trenirani u dijaspori, u zemljama gdje je bilo puno hrvatskih imigranata, to ima i Srbija. Uhvatili su te igrače na vrijeme, s drugačijim mentalitetom, s elitnom europskom pripremom i treningom, i to im je pomoglo, zajedno s talentom koji su nastavili otkrivati ​​i stvarati u vlastitoj zemlji, tako su formirali vrlo jaku generaciju.

S druge strane, taj posao nismo dobro odradili i sada ga razvijamo, pokušavajući ne kopirati, već učiti iz svojih grešaka. Vrlo smo slični narodi, dijelimo kulturu i jezik i moramo učiniti puno više da bismo dosegli tu razinu i slijedili put kojim je Hrvatska krenula, ali i donoseći vlastitu autentičnost, kako s igračima razvijenim kod kuće, tako i s onima koje imamo u dijaspori", kazao je Paunović. 

Podsjetimo, Srbija se nije plasirala na Svjetsko prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a ovoga mjeseca igrat će prijateljske utakmice sa Španjolskom i Saudijskom Arabijom.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike