Hrvatska na pravom testu: Učinak ovog čovjeka je zastrašujuć

"Poznajem osjećaje kolumbijskog naroda. Imam puno prijatelja u Kolumbiji. Ne znam osjećam li se Kolumbijcem, ali kad čujem himnu postanem vrlo emotivan. Što god radim, želim najbolje za Kolumbiju. Ljudi to razumiju", kazao je Argentinac Nestor Lorenzo prije nego je reprezentaciju Kolumbije uveo u finale Copa Americe 2024. upravo protiv svoje Argentine.

Tada je brojka stala na 28 utakmica! Toliko je reprezentacija Kolumbije bila neporažena u nizu koji je trajao dvije i pol godine, a počeo je dolaskom na klupu Nestora Lorenza. Velika tragedija za Kolumbiju bilo je izostajanje sa Svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru. Potom je na klupu sjeo Nestor Lorenzo, Kolumbijcima jako dobro poznat jer je bio pomoćnik Joseu Pekermanu od 2012. do 2019. kada je Kolumbija dva puta prošla skupinu na Svjetskom prvenstvu, a 2014. čak igrala četvrtfinale i tijesno izgubila od Brazila.

Lorenzo je imao povjerenje nacije, unatoč činjenici da je Argentinac i da su neke legende poput Carlosa Valderrame zazivale domaće ime na klupi. Lorenzo je vezao 25 utakmica bez poraza, padali su u to vrijeme Španjolska, Japan, Južna Koreja, Njemačka, Brazil, Urugvaj, SAD, Meksiko i brojni drugi. Niz je zaustavila Argentina u finalu Copa Americe i to tek nakon produžetaka.

Osim povijesnog uspjeha na Copa Americi, Lorenzo je suvereno izborio nastup na ovogodišnjem SP-u. Kolumbija je završila na trećem mjestu sa sedam pobjeda, sedam remija i samo četiri poraza te ćemo Los Cafeterose nakon osam godina ponovno gledati na najvećoj Svjetskoj smotri, i to ponovno na teritoriju SAD-a gdje su prije dvije godine igrali finale Copa Americe.

Ukupna statistika Nestora Lorenza na klupi Kolumbije pomalo je nestvarna - 42 utakmice, 26 pobjeda, 11 remija i samo pet poraza. Gol-razlika 81:33. To je postotak pobjeda od 62 posto. Za usporedbu, Dalićev postotak na klupi Hrvatske je visokih 56 posto.

Kolumbija je opet u nizu, trenutno su na devet utakmica bez poraza, a cijela nacija sanja još jedno povijesno SP. Igra se na sjevernoameričkom kontinentu, Kolumbija ima reprezentaciju koju predvode Luis Suarez, Luis Diaz, Jhon Arias, James Rodriguez, Jefferson Lerma, Yerry Mina i tako dalje.

Njihova najveća snaga je ipak tihi čovjek na klupi. Argentinac koji je zbog Kolumbije 2017, odbio posao u Premier ligi. Zato ga u Kolumbiji obožavaju i vide kao svoga. Bit će to za Vatrene pravi test uoči Svjetskog prvenstva.

